Сръбски министър: Целим до края на 2027 г. да сме готови за присъединяване към Шенген

Целта на Сърбия е до края на 2027 г. да е готова за присъединяване към Шенгенското пространство, заяви сръбският министър на европейската интеграция Неманя Старович в интервю за радио "Белград".

Той подчерта, че европейският път на Сърбия, актуалните преговори с Европейския съюз, регионалното сътрудничество и новите инициативи за Западните Балкани са в центъра на вниманието на сръбското правителство към момента.

"Имаме собствен план за действие, който трябва да се реализира до края на 2027 г., за да бъдем готови да се присъединим към Шенгенското пространство. Мисля, че това е една следваща голяма тема, защото ние сме наясно с факта, че същинското разширяване на ЕС, съответно пълноправното членство на държавите кандидатки, трудно ще се случи до края на това десетилетие, заради проблеми в самия ЕС", посочи Старович и допълни, че сръбското правителство е формирало работна група, начело с Министерството на вътрешните работи с цел изпълнение на критериите за присъединяване към Шенген.

Той припомни, че до този момент Сърбия е получила 168 милиона евро чрез предварително финансиране и първи транш от Плана за растеж на Западните Балкани, докато се очаква да получи още над 300 милиона евро в следващите три транша. Според него наскоро започнатият стратегически диалог между Сърбия и САЩ допълнително укрепва европейския път, тъй като създава възможности за сериозни американски инвестиции в енергетиката, инфраструктурата и високите технологии.

Една от стъпките по европейския път на Сърбия е и присъединяването към единната зона за плащания в евро (СЕПА), което по думите на Старович значително намалява разходите за банкови трансфери.

"Някои оценки показват, че нашите граждани и икономика могат да спестят и до 300 милиона евро годишно заради въвеждането на системата СЕПА. Смятам, че това в никакъв случай не е малко", подчерта сръбският министър.

Той допълни, че Сърбия е готова и за започване на формални преговори с Европейската комисия за премахване на роуминга с ЕС, пише БТА.

"Вярвам, че в следващите седмици ще започнем този формален процес на преговори. Готови сме в срок от няколко месеца да изпълним това, което се изисква от наша страна - изменения в закона за телекомуникациите, няколко законови допълнения. И тогава топката отново ще е в двора на ЕК да ни дадат достъп до тази система", отбеляза Старович.