169 достигна броят на загиналите след силното земетресение в Колумбия

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Броят на загиналите при вчерашното земетресение в Колумбия достигна 169, заяви днес асоциацията на кметовете на колумбийските градове, цитирана от Франс прес.

Вчера вечерта колумбийският президент Абелардо де ла Есприеля съобщи за 111 загинали, отбелязва ДПА. Стотици хора бяха ранени при земетресението вчера, което беше с магнитуд 7,4 - едно от най-силните земетресения от десетилетия. Колумбийските власти обявиха извънредно положение, за да се справят с последиците от земния трус. снимка: Ройтерс

В засегнатия регион в Западна Колумбия около епицентъра, близо до Сан Хосе дел Палмар, земетресението причини рухването на много сгради и нанесе значителни щети на други. Смята се, че все още има хора, които са затрупани под руините.

Само в град Кали има 188 души, които са в неизвестност, каза президентът Де ла Есприеля на пресконференция вчера. Той съобщи за 35 загинали в Кали и за 700 ранени. Три болници и около 40 сгради са рухнали, пише БТА. снимка: Ройтерс

Освен Кали, сериозно засегнати са градовете Перейра и Манисалес. Само в Перейра смъртните случаи са 66, сочат най-скорошните данни на градските власти. Там са рухнали 58 сгради.