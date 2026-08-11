Старата електроенергийна мрежа на Гърция е виновна за катастрофалните пожари

Искри от остарялата електроенергийна мрежа на Гърция са причина за значителна част от най-разрушителните горски пожари в страната. Това става ясно от данни на гръцката дирекция за разследване на престъпления, свързани с умишлено запалване, и доказателства от скорошни разследвания на пожари, пише "Политико".

Макар електроенергийната инфраструктура да е причина само за малка част от случаите на горски пожари, тези, предизвикани от електропреносната мрежа, често избухват при опасни условия. Например при силни ветрове, в периоди на голямо потребление на ток и често в отдалечени, пожароопасни райони, което увеличава вероятността те да се разпространят бързо и да придобият катастрофални размери.

Според отдела за престъпления, свързани с умишлено запалване, пожарите, свързани с електропреносната мрежа, са причина за около 75% от изгорелите площи в Гърция през тази година.

Два смъртоносни горски пожара в края на юли единият в западната част на Атика, а другият на остров Крит, също са свързани с електроенергийната мрежа, според предварителните заключения на гръцката пожарна служба. Пожарите унищожиха над 36 000 акра и отнеха живота на четирима души.

„Шест от всеки 10 големи пожара и 55 процента от изгорялата площ през 2025 г. са били причинени от електроенергийната мрежа. Статистически погледнато, може би по-голямата част от пожарите не възникват от електроенергийната мрежа, но именно те са причината за най-големите и опустошителни пожари", заяви Елиас Циритис, координатор по мерките срещу горските пожари в Световния фонд за дивата природа – Гърция.

Разхлабени или провиснали електропроводи, растителност, допираща се до кабелите, натрупване на прах върху електропреносните съоръжения и други подобни неизправности могат да предизвикат искри. Рискът се увеличава при силни ветрове и в периоди на голямо потребление на електроенергия, когато остаряващата инфраструктура е подложена на по-голямо натоварване.

Голяма част от електроенергийната мрежа на Гърция е инсталирана преди десетилетия и минава над земята през пожароопасни гори и все повече обезлюдяващи се селски райони. През 60-те години на миналия век страната избра въздушната мрежа като по-евтин начин за разпространение на електроенергията в цялата страна, докато продължителната финансова криза, започнала през 2009 г., допълнително ограничава инвестициите в системата.

Критиците твърдят, че Гърция действа твърде бавно по отношение на заравянето на разпределителните линии и адаптирането на мрежата към все по-благоприятните условия за възникване на пожари.

„Ние повдигнахме въпроса преди години, призовавайки спешно да се предприемат мерки по отношение на електроенергийната мрежа. Призоваваме за спешно подземно окабеляване", заяви Христос Калогеропулос, пенсиониран генерал-лейтенант от пожарната служба и бивш директор на отдела за престъпления, свързани с умишлени палежи.

Гръцкият оператор за разпределение на електроенергия HEDNO опровергава твърденията, че електропреносната мрежа е главна причина за горските пожари. Посочва, че едва около 1 процент от регистрираните през 2025 г. случаи на горски пожари са били свързани с електропреносната мрежа, в сравнение с приблизително 3 процента в САЩ. Компанията също така заяви, че нейните екипи са били разположени на основните фронтове на огъня, за да подпомагат службите за спешна помощ и да възстановят електроснабдяването в засегнатите населени места.

„Лесното сочене с пръст към HEDNO при всеки избухнал пожар не служи нито на истината, нито на защитата на обществото, а създава погрешни впечатления и в много случаи изглежда, че служи на краткосрочни интереси и егоистични цели, като прикрива местните отговорности", се посочва в изявление на компанията.

След пожара на Крит властите арестуваха двама мениджъри по експлоатация и поддръжка на мрежата на HEDNO, които по-късно бяха освободени. Във Виотия, където пожар в края на юли се разпространи в западната част на Атика, разследващите подозират, че искрите са произлезли от оборудване в частен вятърен парк. Миналата седмица бяха задържани местен кмет, изпълнител и собственик на фирма.

Министърът на енергетиката Ставрос Папаставру заяви, че правителството планира да затегне правилата, регулиращи частните енергийни проекти. Експертите обаче предупреждават, че фокусирането върху частните оператори рискува да скрие широко разпространения проблем с остаряващата държавна електропреносна мрежа.

Преместването на кабелите под земята е скъпо и отнема много време, посочва Палеологос Палеологу, доцент по опазване на горите в Аграрния университет в Атина.

Палеологу казва, че изследователите се нуждаят от достъп до подробни данни за местоположението на електропроводите и стълбовете, за да моделират къде мрежата е най-уязвима.

„Ако разполагахме с тази информация, бихме могли да им посочим къде мрежата им е уязвима и къде може да избухне пожар. Тъй като бюджетът е ограничен, трябва да дадем приоритет на най-трудните райони", обясни той.

Правителството в момента използва средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС за финансиране на подземното окабеляване. Според него делът на подземната част от разпределителната мрежа е нараснал до около 14 процента, спрямо 9 процента през 2021 г.

Александра Сдуку, говорителка на управляващата партия „Нова демокрация", заяви, че полагането на цялата мрежа за средно напрежение с дължина 120 000 километра под земята би струвало около 35 милиарда евро, което налага правителството първо да се съсредоточи върху районите с най-голям риск.

Междувременно опозиционните партии и граждански организации обвиняват правителството, че действа твърде бавно, не поддържа електропреносната мрежа както трябва и изключва някои проекти за предотвратяване на пожари от фондовете за възстановяване на ЕС.

„Все още няма публично признаване на проблема. Проблемът трябва да бъде признат и на правителствено ниво трябва да се положат усилия за намиране на решения", заяви Циритис.

Такова признаване би могло да има и правни и финансови последствия. Калифорнийската енергийна компания Pacific Gas & Electric обяви фалит, след като нейното оборудване предизвика катастрофални горски пожари и изложи компанията на задължения в размер на милиарди долари.

В Гърция броят на съдебните дела, свързани с пожари, причинени от електропреносната мрежа, се е увеличил от 369 на 681 през 2024 г., посочи Калогеропулос.

Едно от малкото дела, приключили с окончателно съдебно решение срещу HEDNO, е колективен иск, заведен след горския пожар в Неаполи, Лакония, през 2015 г., който унищожи жилища и големи площи гори и земеделски земи. Около 90 пострадали в момента търсят обезщетение.

„За един гражданин е истинска борба да се изправи срещу компания, управляваща електроенергийната мрежа", казва Евгения Лазараки, адвокат, представляващ пострадалите.

Според нея, енергийните компании разполагат както с техническата експертиза, така и с достъп до доказателствата, необходими за защитата си, което поставя ищците в значително неизгодно положение.