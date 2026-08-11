Пакистанският министър на отбраната: САЩ и Иран са близо до споразумение

САЩ и Иран са близо до "някакъв вид споразумение", заяви днес пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф в интервю за "Блумбург", публикувано днес, предаде Ройтерс.

"Нещата отново се оформят в полза на мирно споразумение или сделка", каза Асиф . "През последните два-три дни има сигнали, че сме близо до някакъв вид споразумение", добави той, цитиран от БТА.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток като част от евентуални бъдещи преговори за мир.

Тръмп посочи като причина за това си решение насилието и атаките, подкрепяни и извършвани от Иран в продължение на десетилетия.

Иран "иска компенсация за щетите, които са понесли през последните пет месеца военен конфликт . . . Аз също искам компенсация от Иран за всички хора, които са убили или ранили тежко с бомбите, които залагат край пътища, и в много конфликти", изтъкна американският президент.

По-рано Иран съобщи, че планира да въведе такси за търговските кораби, преминаващи през стратегическия Ормузки проток, като мярката е свързана с предоставянето на морски услуги.

Темата за режима на корабоплаване през протока е част от по-широките преговори между Иран и Оман. Само ден по-рано Иран съобщи, че споразумението с Оман за определяне на нови плавателни маршрути е в заключителен етап. Техеран обаче поставя условия за пълното възстановяване на корабоплаването през протока.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната енергетика. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Индийския океан, а през него преминава значителна част от международната търговия с петрол и газ.

Протокът е широк около 39 километра в най-тясната си част. Тъй като териториалните води на Иран и Оман се простират на до 12 морски мили от бреговете им, водите на протока попадат в юрисдикцията на двете държави. Съгласно Конвенцията на ООН по морско право корабите имат право на транзитно преминаване през международните проливи и това преминаване не трябва да бъде възпрепятствано.

Въпросът за таксите обаче е свързан с разграничаването между такса за самото транзитно преминаване и плащания за конкретни морски услуги. Именно предоставянето на такива услуги е посочено от Багаи като основание за планираните такси.

Иранският ход идва на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток и усилията за възстановяване на нормалното корабоплаване. Предложените механизми предвиждат по-голяма роля на Иран и Оман при управлението на трафика през протока.

Ройтерс съобщи по-рано, че обсъжданото споразумение може да даде на Техеран контрол върху част от входящия морски трафик.

САЩ от своя страна заявяват, че целта им е да бъде възстановено предвоенното равнище на транзит на петрол и газ през Ормузкия проток.

Междувременно беше сключено и споразумение за съвместна отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. Документът предвижда механизъм за взаимна защита, според който въоръжено нападение срещу една от трите държави ще се разглежда като нападение срещу всички.