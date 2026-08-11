Задържаха 49 в Турция заради мащабна схема с шенгенски визи

Турската полиция задържа 49 души, след като разследване установи, че те са ощетили над 40 000 турски граждани и са придобили около 2,8 милиарда турски лири (51 милиона евро) чрез некоректни практики при кандидатстване за шенгенски визи, съобщи сайтът Хаберлер.

По информация на полицията задържанията са извършени днес при мащабна операция, проведена в турските окръзи Истанбул, Анкара, Анталия, Балъкесир, Бурса и Измир под координацията на Главната прокуратура на Истанбул. Разкритията срещу задържаните лица са направени в рамките на разследване на турското министерство на финансите срещу фирми, осигуряващи подкрепа на турски граждани при кандидатстване за шенгенски визи.

Според обвинителния акт на прокуратурата в рамките на разследването е установено, че обвиняемите са се възползвали от добре позната схема, която е популярна и в други страни, чиито граждани кандидатстват за визи. Тя включва употребата на автоматизиран софтуер за бързо запазване на ограничения брой часове, които различните визови центрове отпускат. След „изчерпването“ на часовете посредническите фирми остават единствения вариант на гражданите да кандидатстват за виза, като изискват допълнителни такси в замяна на услугата, пише БТА.

По данни на Европейския съюз (ЕС) Турция се нарежда на второ място по брой подадени заявления за шенгенски визи през 2025 г., като през миналата година малко над 1,2 милиона турски граждани са подали заявления за визи за Шенгенското пространство.