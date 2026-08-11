След кризата в Сеута: ЕК, TikTok и Meta с общ механизъм срещу дезинформацията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„ТикТок" и „Мета" ще работят в по-тясно сътрудничество с организации за проверка на фактите, за да предотвратят нови мигрантски кризи като тази в испанския ексклав Сеута миналия месец, при която загинаха десетки хора, съобщи днес Европейската комисия (ЕК), цитирана от ДПА.

При координацията на Комисията организации, които следят за достоверността на информацията и познават ситуацията на място, ще имат възможност да „сигнализират за всякаква вредна дезинформация, свързана например с евентуален нов масов опит за преминаване на границата", каза говорител на ЕК.

Той допълни, че това ще помогне на самите платформи да преценяват по-добре кое съдържание трябва да бъде премахнато.

В края на миналия месец десетки хиляди души преминаха от Мароко в Сеута в Северна Африка, което доведе до сериозно напрежение в малката територия и предизвика политически спор за охраната на външните граници на ЕС, пише БТА.

По-рано заместник-председателката на Европейската комисия Хена Виркунен, която отговаря за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, разкритикува „Мета" и „ТикТок" за начина, по който са се справили с дезинформацията по време на масовите опити за преминаване на границата, като призова за по-строг контрол върху социалните мрежи по време на кризи.

Изглежда, че социалните мрежи са изиграли значителна роля в случилото се. Множество мигранти заявиха, че видеоклипове и съобщения в платформи като „ТикТок" са създали впечатлението, че обикновено строго охраняваната граница внезапно е била отворена.

Европейската комисия, „Европол" и социалните мрежи поддържат ежедневен контакт и са засилили координацията помежду си, заяви Виркунен вчера след разговор с испанския министър по въпросите на цифровата трансформация Оскар Лопес Агуеда.

Комисията е готова да окаже допълнителна подкрепа на Испания, ако Мадрид поиска такава, допълни Виркунен.