Юни и юли в Западна Европа - най-горещи откакто има измервания

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Данните на „Коперник" потвърждават нов регионален рекорд

Жегата и сушата все по-често взаимно се усилват

Западна Европа е преживяла най-горещите си температури за месеците юни и юли, регистрирани някога, съобщи Световната метеорологична организация (СМО), позовавайки се на данни на европейската служба за климатични промени „Коперник".

Говорителката на СМО Клеър Нулис направи оценката по време на седмичния брифинг на Службата на ООН в Женева.

Нулис отбеляза, че август е най-натовареният туристически сезон в Европа и други части на Северното полукълбо, но много национални метеорологични и хидрологични служби, както и екипите за управление на извънредни ситуации, спасителните служби и здравните работници, са били принудени да работят при изключително натоварени условия заради екстремните метеорологични явления, пише turkiyetoday.

„Според европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник" Западна Европа е преживяла най-горещия период юни–юли, регистриран досега", каза Нулис. „В глобален мащаб средната температура на въздуха на повърхността е била с 1,47 градуса по Целзий над прединдустриалното равнище (средната стойност за периода 1850–1900 г.), което прави юли втория най-горещ месец юли в историята на наблюденията."

Данните на „Коперник" потвърждават нов регионален рекорд

Отделни данни, публикувани от „Коперник", показват, че средната температура за региона през юни и юли е достигнала 21,62 градуса по Целзий, което е с 2,79 градуса над средната стойност за периода 1991–2020 г. и надхвърля предишния рекорд, поставен през 2022 г.

Ръководителят на стратегическите дейности по климата в службата заяви, че тази тенденция показва как климатичните промени засилват екстремните горещини, като жегата и сушата все по-често взаимно се усилват.

Изключително сухи условия са били наблюдавани в Ирландия, Франция, Испания, Австрия, Унгария, Обединеното кралство и части от Исландия. Нивата на реките Сена, Рейн и Дунав са били необичайно ниски, което е засегнало транспорта, напояването и производството на енергия в няколко държави.

„Коперник" отчита и най-високата глобална температура на морската повърхност за втори пореден месец през юли – 20,96 градуса по Целзий, надминавайки предишния рекорд от 2023 г.

Учените свързват затоплянето на океаните отчасти с развиващия се феномен Ел Ниньо в Тихия океан, като

определят явлението като много мащабно и вероятно безпрецедентно по сила.

Нулис заяви, че температурите на морската повърхност са достигнали най-високите стойности, регистрирани някога за месец юли, като добави, че някои страни в Западна Европа вече преживяват четвъртата гореща вълна това лято.

„Интензивната и продължителна суша оказва опустошително въздействие върху селското стопанство, нивата на реките, транспорта и енергетиката, като същевременно увеличава риска от пожари", подчерта Нулис.

Тя припомни, че Япония и Южна Корея са преживели извънредни и рекордно високи температури през миналата седмица, както и други региони в Азия, Близкия изток и Латинска Америка. По думите ѝ части от Западна Африка също са били засегнати от силни мусонни дъждове и наводнения.

Нулис добави, че седмичната Глобална прогноза за хидрометеорологични опасности на СМО, изготвяна за хуманитарните организации, предупреждава за силни и на места много силни валежи в североизточна и западна Индия, източен Пакистан, Непал, Бангладеш, Бутан, Мианмар и части от Югоизточна Азия, което увеличава риска от внезапни наводнения и свлачища.

Тя подчерта, че екстремните метеорологични условия отново са показали необходимостта от надеждни и навременни прогнози и системи за ранно предупреждение. Според нея инициативата „Ранни предупреждения за всички" остава основен приоритет за СМО и нейните държави членки.

Сушата и горските пожари се засилват в региона

Отделен анализ на данните на „Коперник" показва, че региони с население от около 900 милиона души по света са преживели най-горещия юли в историята си през 2026 г., включително части от Сахел, Централна Америка, Франция и Испания.

Около 120 милиона души в Европа живеят в райони, където юли 2026 г. е бил най-горещият, регистриран досега. Най-силно засегнати са южна Великобритания, западна Франция и северна и източна Испания. Във Франция средната температура за месеца е била с 3,8 градуса над нормата за периода 1991–2020 г.

Според „Коперник" Западна Европа е преживяла четири горещи вълни от май насам,

което е необичайно висок брой за региона

Продължителните горещини и сушата са допринесли за разпространението на горски пожари в Албания и Испания, а влажността на почвата е била значително по-ниска, отколкото по време на тежката суша през юли 2022 г.

Във Франция повече от 85% от територията на страната е била под предупреждение или тревога за суша в средата на юли, спрямо около 65% по същото време през 2025 г.

Френската национална метеорологична служба съобщи, че 23 юни е бил най-горещият ден, регистриран във Франция от началото на измерванията през 1947 г., докато испанската национална метеорологична служба е издала червени предупреждения за необичайно високи температури в няколко северни региона на страната през същия период.