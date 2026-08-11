Андраш Бака е новият президент на Унгария

Парламентът на Унгария избра Андраш Бака, бивш председател на Върховния съд, за президент на страната, предаде Ройтерс.

Това е символична стъпка в усилията на премиера Петер Мадяр да премахне бастионите на властта, създадени от бившия министър-председател Виктор Орбан.

Бака беше избран на този до голяма степен церемониален пост с гласовете на управляващата дясноцентристка партия ТИСА. Депутатите от опозиционната партия ФИДЕС обявиха по-рано, че няма да участват в гласуването, пише БТА.

Андраш Балинт Бака е унгарски юрист, бивш съдия в Европейския съд по правата на човека и председател на Върховния съд на Унгария в периода 2009–2011 г. Роден е на 11 декември 1952 г. в Будапеща и е сред най-уважаваните фигури в унгарската съдебна система.

След като ФИДЕС на бившия унгарски премиер Виктор Орбан печели изборите през 2010 г. с конституционно мнозинство, правителството започва мащабна реформа на съдебната система. Като председател на Върховния съд Бака публично критикува редица законодателни промени, които според него подкопават независимостта на съдебната власт. Той изразява становища срещу промените в структурата на съдилищата, управлението на съдебната система и начина на назначаване на съдии.

През 2011 г. парламентът приема нова конституционна и съдебна рамка. Върховният съд е преобразуван в Кúрия, а законовите изисквания за ръководителя на новата институция са променени така, че Бака не може да бъде преназначен. Така мандатът му е прекратен четири години предсрочно.

През 2016 г. Голямата камара на ЕСПЧ постановява окончателно решение по делото Baka v. Hungary, което се превръща в едно от най-важните европейски решения за съдебната независимост. Съдът приема, че Унгария е нарушила правото на Бака на свобода на изразяване и правото му на достъп до съд. Според ЕСПЧ има достатъчно основания да се счита, че предсрочното прекратяване на мандата му е било свързано с критиките му към правителствените реформи.