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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23370388 www.24chasa.bg

Сушата в Англия разкри "призрачно" село, потопено преди половин век

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КАДЪР: Екс/@NewsNew97351204

Рекордната суша в Англия разкри останките на очарователно изчезнало село, което било съборено и потопено преди половин век, за да се направи язовир, съобщи "Дейли мейл". 

Каменните зидове и очертанията на сградите в Нетер Хамбълтън вече могат да се видят благодарение на ниските нива на водата в язовир „Рутланд Уотър" в Ийст Мидландс.

През 70-те години на миналия век над 3 000 акра (около 12 140 декара) земя са били потопени, за да се създаде най-голямото по онова време изкуствено езеро в Европа, а жителите са били преселени в околните райони.

Сред изчезналите сгради са били къщи от XVIII век и земеделски земи, върху които се е отглеждал ечемик за продажба в Германия. Той се е използвал за производство на бира и пшеница, която компанията „Ховис" е купувала за производство на хляб.

Останките от Нетер Хамбълтън са останали на дъното на долината между това, което днес е полуостров Хамбълтън на север и селцето Линдън на юг.

Същевременно на хората в засегнатата от суша Англия беше съобщено, че според прогнозата за тази седмица не се очакват дъждове, като в някои райони вече два месеца няма никакви валежи. Почти три четвърти от страната в момента е обхваната от суша.

В някои части на Хемпшир и Западен Съсекс не е валял дъжд от 59 дни. Сухото време ще се влоши още повече, тъй като шестата за годината вълна от горещини във Великобритания ще се засили от днес нататък и ще достигне един от най-горещите дни, регистрирани досега, този четвъртък, с максимална температура от 38 °C.

Метеорологичната служба издаде втората си предупредителна сигнализация за екстремна жега за последните четири години, като в нея се посочва, че „широката общественост вероятно ще изпита някои неблагоприятни последици за здравето".

КАДЪР: Екс/@NewsNew97351204

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