Двама загинали и трима ранени при атака над Одеска област

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Двама загинаха, а трима са ранени при въздушна атака в Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, цитиран от БТА.

"Руснаците удариха камион с цистерна, в която е имало остатъци от олио. В резултат на удара камионът и друг автомобил са се запалили. По предварителни данни, за съжаление, двама души са загинали, а трима са ранени", казва Кипер в съобщението си.

Според информацията, с която той разполага, броят на пострадалите все още се уточнява. Съответните служби работят в района на удара. Областният управител изказва съболезнования на близките на загиналите.

Българите в Одеска област са 150 хил. и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самата Одеса живеят около 50–60 хил. българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.