Миграцията вече е геополитическо оръжие: как Европа реагира на кризата в Сеута

Подведените от дезинформация бежанци се превърнаха в инструмент за натиск

В последните дни на юли цяла Европа прикова поглед към Сеута. 72 хил. мигранти, предимно млади мароканци, нахлуха в испанския ексклав, като изведнъж градът с 84 хил. жители население се оказа изправен пред най-тежката си миграционна криза.

Загинаха над 100 души, които искаха да преминат границата, а Испания мобилизира армията и полицията си, за да овладее ситуацията. В крайна сметка около 70 хил. от мароканците бяха върнати родината им. Но инцидентът показа колко е лесно да превърнеш в оръжие група уязвими хора, които на практика са били подлъгани от фалшива информация, разпространена в социалните мрежи.

На 8 юли Върховният съд на Испания постанови, че

няма да позволи незабавното експулсиране

на мигранти, заловени в морето край Сеута и Мелиля (другия испански ексклав, граничещ с Мароко), без да им бъде даден достъп до процедура за убежище. Решението обаче съвсем не значи, че нелегалното влизане в Испания е възможно, а изисква да се спазват съответните стъпки за мигрантите, дошли по вода.

Тълкуването му обаче бързо придоби свой живот в социалните мрежи. Испанското вътрешно министерство посочи, че трафикантски групи в тикток, инстаграм и фейсбук са разпространили изопачена и фалшива информация. В постове и видеа се обяснявало, че на практика границата е отворена и че Испания вече няма право да депортира пристигащите.

Светкавично кризата в Сеута се превърна от проблем на Испания в общ проблем на Европейския съюз. На 1 август лидерите на 22 страни от блока публикуваха отворено писмо до ирландското председателство на Съвета на ЕС, председателя на Европейския съвет Антониу Коща и шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен. В него настояха за бързи и координирани общи действия. Чуха се гласове дори за премахване на Шенген.

“Не можем да допуснем масово и неконтролируемо преминаване на границите, превръщането на миграцията в оръжие или други хибридни заплахи, които създават погрешното впечатление, че е възможно да се влезе нелегално в ЕС. Друга погрешна представа е, че същото нелегално влизане може да се превърне в напълно законно право на пребиваване”, призоваха евролидерите. Сред подписите беше и този на българския премиер Румен Радев.

Няколко дни по-късно имаше и видеосреща на министрите на вътрешните работи на ЕС с представители на Фронтекс, Агенцията на ЕС по въпросите на убежището и Европол.

Че България има едни от най-сигурните граници в ЕС, увери президентът Илияна Йотова: “В момента България има едни от най-сигурните граници в ЕС. Още повече ние сме и външна граница на съюза. И разбира се, трябва да бдим много внимателно с нашите европейски партньори с помощта и на Фронтекс”.

Йотова отбеляза, че инцидентът в Испания не е прецедент, а наред с това подчерта, че никога не е била съгласна с начина, по който преди години беше приета европейската политика по миграция. “Първата държава в ЕС, която започна да изгражда стени - Испания, тогава беше заплашена от същия този ЕС със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Не е ли парадоксално, че преди три години ние приехме Пакта за миграция и днес той на практика не само че не се прилага, а се отрича отново от европейските лидери?”, коментира президентът, цитирана от БНТ.

И допълни: “Това е, за което ние предупреждавахме. И тук лично аз съм чиста пред съвестта си, защото от 2016 г. говоря, че не това е печелившата политика за Европа по отношение на миграцията”.

И докато всички евролидери призоваха за по-сигурни граници, някои решиха да предприемат по-сериозни мерки. Италианското правителство начело с Джорджа Мелони реши временно да спре Шенгенското споразумение по отношение на Испания. Външният министър Антонио Таяни обясни, че проверките ще останат в сила поне след 15 август, тъй като имало

риск от нова мигрантска вълна

От дни насам социалните мрежи в Мароко са изпълнени с постове, призоваващи за ново нахлуване. Някои от текстовете гласят “15/08”, “Ще се видим всички там” и “ал хаджма” (офанзива). Поради това местните власти в Сеута остават нащрек.

Остра беше и реакцията на датската премиерка Мете Фредериксен, която призова ЕС да разгледа всички възможности, включително временно спиране на Шенген за Мадрид. Полският премиер Доналд Туск призова Испания да затегне правилата за убежище, а чешкият му колега Андрей Бабиш подкрепи идеята за временно изключване на Испания от Шенген. Австрийският канцлер Кристиан Щокер разкритикува испанската политика за мигрантите, белгийският премиер Барт де Вевер предупреди, че миграцията се превръща в “геополитическо оръжие”.

Фон дер Лайен предложи засилено наблюдение на границите, ранно предупреждение и бариери, когато са необходими. Комисарят по миграцията Магнус Брунер пък определи испанската програма за регуларизация на мигранти като “лош сигнал” за останалата част от Европа.

Много от критиките на ЕС срещу Испания са насочени към искането на лявото правителство там да легализира статута на около 500 хил. незаконно пребиваващи мигранти. Само до края на юни обаче по програмата бяха подадени над 1 млн. заявления. В същото време премиерът Педро Санчес отвърна остро на европейските си партньори, обвинявайки ги, че използват случая в Сеута за вътрешнополитически цели. Санчес настоя, че кризата в есклава не бива да бъде използвана за атака срещу Испания и нейната миграционна политика.

Според някои анализатори в нахлуването може пряко да е замесена властта в Мароко, тъй като това съвсем не е първит подобен случай. През 2021 г. около 10 хил. души преминаха в Сеута за около 48 часа, след като Мароко разхлаби контрола по границата си. Причината беше дипломатическият конфликт с Испания заради решението на Мадрид да приеме за медицинско лечение Брахим Гали - президент на Сахарската арабска демократична република и лидер на фронта “Полисарио”, който се бори за независимост на Западна Сахара от Мароко и е подкрепян силно от Алжир.

През март 2022 г. Санчес се опита да сложи край на напрежението, като изпрати писмо до мароканския крал Мохамед VI, в което определи плана за автономия на Мароко като най-реалистичното решаване на спора за Западна Сахара. Оттогава отношенията между Мадрид и Рабат се подобриха.

По-малко от две седмици преди кризата в Сеута Санчес посети Алжир и разговаря с президента Абделмаджид Тебун. Това не се гледа с добри очи от Мароко, тъй като Алжир е неговият основен съперник в региона и ключов поддръжник на “Полисарио”. На 23 юли испанска парламентарна комисия придвижи законопроект, който предвижда улеснен достъп до испанско гражданство за сахрави, родени по времето на испанската власт над Западна Сахара.

Наред с това Мароко отдавна оспорва испанския суверенитет над Сеута и Мелиля. А по време на сегашната криза израелският посланик в ООН Дани Данон се намеси в спора и написа, че е време Испания да обясни защо поддържа “колониални есклави в Африка”. В отговор испанският транспортен министър Оскар Пуенте отговори: “Е, всичко започва да става съвсем ясно”.

Какво има предвид Пуенте? Според мнозина Санчес сега плаща цената за това, че е един от най-силните гласове в Европа в подкрепа за Палестина, а наред с това той

отказа на САЩ да ползват базите “Рота” и “Морон”

за войната в Иран. Вследствие на решението му 15 американски военни самолета бяха преместени от испанските бази. Доналд Тръмп реагира доста остро, като нарече Испания “ужасен партньор” и “пропиляна кауза” и дори заяви, че иска да прекрати търговията с нея.

Да се върнем малко по-назад. През март т.г. американският анализатор Майкъл Рубин - бивш служител на Пентагона, призова Мароко да организира нов “Зелен марш” към Сеута и Мелиля (Зеленият марш е акция от 1975 г., когато около 350 хил. мароканци навлизат в Западна Сахара, за да затвърдят претенциите на Рабат над територията). Подобен призив няколко години по-рано имаше и от страна на Яир Нетаняху - един от синовете на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Той

призовава “арабите и мюсюлманите”, които искат да освободят “окупирани арабски ислямски земи”, да започнат със Сеута

и Мелиля.

Рабат и Тел Авив поддържат добри отношения от 2020 г. насам по силата на Авраамовите споразумения, което стана, след като първата администрация на Тръмп призна суверенитета на Мароко над Западна Сахара. Оттогава Вашингтон и Рабат също имат силна дипломация, а в края на юли магистралата Тизнит - Дахла, която преминава през контролирани от Мароко части на Западна Сахара, беше преименувана на “Магистрала Доналд Тръмп”.