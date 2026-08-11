100 пожарникари от Мексико ще помагат в борбата с големия пожар в Западна Канада

Около 100 пожарникари от Мексико трябва да се включат като подкрепление в борбата с опустошителен горски пожар, който принуди 20 хил. да напуснат домовете си и унищожи къщи и друга собственост в района на езерото Оканаган в Западна Канада, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Стихията вече отне живота на 80-годишна жена. Пожарът е избухнал в петък и е обхванал площ от 156 кв. км. Разпространил се е към Съмърленд – общност с около 12 хил. жители, разположена на близо 300 км източно от Ванкувър.

Хю Мърдок от Службата за борба с горските пожари в канадската провинция Британска Колумбия заяви, че екипите са изправени пред „огромно предизвикателство" заради стръмния терен и високите температури. Горящи въглени предизвикват нови пожари извън основния периметър, което ограничава възможностите на пожарникарите да се борят директно с огъня.

Канадската Кралска конна полиция започна разследване на причините за пожара. Пожарът унищожи много домове, но властите заявиха, че опасните условия не позволяват на екипите да извършат пълна оценка на щетите.

Кметът на Съмърленд Дъг Холмс предупреди вчера, че около 12 000 жители на града не бива да очакват, че скоро ще могат да се върнат по домовете си. „Трябва да сме готови за това, което ще заварим – или няма да заварим", заяви Холмс на брифинг. „Ще бъде трудно. Наистина много трудно. Всички познаваме хора, които са изгубили дома си. И тези хора имат нужда от нашата помощ."

В Британска Колумбия бушуват около 100 горски пожара, като приблизително половината от тях са извън контрол. Регионалната служба за борба с горските пожари предупреди за висок риск от нови пожари, предизвикани от мълнии, в централната част на провинциято и района Оканаган.