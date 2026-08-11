Украинска фирма за стомана спря работа след руски удар

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Украинският производител на стомана „Запорожстал" преустанови всички дейности след руски удар по съоръженията му, съобщи компанията майка „Метинвест", цитирана от Ройтерс и БТА.

"Вражеската атака е повредила енергийни съоръжения и инфраструктура в предприятията на „Метинвест" в Запорожие, както и основните и спомагателни съоръжения, използвани в производството на кокс и доменни пещи", заявяват от фирмата в свое изявление.

„Запорожките заводи на „Метинвест" са граждански промишлени съоръжения, които осигуряват заетост на десетки хиляди и произвеждат металургични и коксохимически продукти", пише още в него, цитирано от „Украинска правда".

Работата в „Запорожстал" е напълно спряна. Други производствени обекти работят с намален капацитет.

През декември 2025 г. руска атака срещу енергийна инфраструктура напълно прекъсна електрозахранването на „Запорожстал" и причини аварийно спиране на производството. През януари заводът отново спря всички производствени процеси, след като спря външно електрозахранване след руска атака.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че най-малко 6 са били убити при руските атаки срещу Запорожиe. Вчера след украински удари окупираните от Русия части в Запорожката област останаха без електричество. Според местните власти ударите са унищожили ключови енергийни съоръжения.

Утре бе обявен за ден на траур в Запорожка област в памет на загиналите при атаката, съобщи ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров в Телеграм. В него той съобщи, че загиналите всъщност са 7, а ранените - 24.