Жертвите на земетресението в Колумбия станаха 224

Броят на жертвите на опустошителното земетресение в Западна Колумбия достигна 224, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Земетресението с магнитуд 7,4 бе най-силното в страната от десетилетия. То разтърси района, в който се отглежда най-много кафе в Колумбия. В градове като Перейра и Кали многоетажни сгради се сринаха до основи, а една от кулите на катедрала в Манисалес рухна.

Спасителни екипи, подпомагани от полиция, военни и доброволци, работиха през цялата нощ с багери, а на места и с голи ръце, търсейки оцелели под отломките. Хосе Фернандо Усма, ръководител на издирвателно-спасителните дейности на клона на Колумбийския червен кръст в департамента Киндио, заяви, че спасителите са доловили звуци и други признаци, които може да сочат наличие на оцелели под руините. По думите му екипите проверяват повредените сгради и разчистват отломките, за да достигнат до затрупаните по-надълбоко хора.

"Все още разполагаме със значителен времеви прозорец. Имаме приблизително още 24 часа, през които можем да се надяваме да открием живи хора", подчерта той.

В Кали, град с население от около 2,2 млн. души, са загинали най-малко 95. Десетки сгради са останали опасно наклонени или са били напълно разрушени, което е принудило жителите да излязат по улиците.

Няколко от горните етажи на една от градските болници, някои от които са били предназначени за лечение на деца, са се срутили, при което част от пациентите са били затрупани. Други 600 пациенти са били принудени да се лекуват на улицата, осеяна с отломки, съобщи директорът на болницата Ирне Торес Кастро пред телевизия "Каракол".

Кармен Ясмин Гарсия, 43-годишна жителка на Кали, която помага доброволно в спасителните операции, разказа вчера следобед, че нейният екип е извадил седем души от срутена сграда, но четирима души и куче все още са затрупани.

"Преди малко се чуваше драскане, но сега не чуваме нищо. Вярваме, че кучето е живо и че ще успеем да извадим тези хора", заяви Гарсия. "Нуждаем се от хора с лопати и подръчни инструменти. Колкото повече хора помагат, толкова по-добре."

В Перейра, столицата на тежко засегнатия департамент Рисаралда, властите съобщиха за 72 жертви. В съседния департамент Вале дел Каука, в който се намира и Кали, официалните данни сочат, че са загинали 38 души.

Перейра е сред градовете, понесли най-тежките разрушения. Цели жилищни квартали са превърнати в купчини бетон и усукан метал. На видеоклипове, публикувани в социалните мрежи и чиято достоверност е проверена от Ройтерс, се вижда как летището на града се люлее силно по време на труса, а големи части от тавана се срутват, докато хората търсят укритие.

Още 13 са загинали в департамента Чоко, разположен най-близо до епицентъра на земетресението.

Президентът Абелардо де ла Есприеля, който встъпи в длъжност само преди няколко дни, съобщи, че до разсъмване в Кали ще бъдат изпратени 1000 служители на силите за сигурност след сигнали за мародерство. В Кали и Перейра снощи беше въведен вечерен час.

"Намерението ни е да окажем необходимото съдействие по всякакъв възможен начин. Когато става дума за защита на хората и проявяване на солидарност, няма място за различия или идеологически разделения", каза снощи Де ла Есприеля пред медиите.

Бедствието вече предизвиква сравнения със смъртоносното земетресение от 1999 г., което опустоши същия район и отне живота на над 1000 души, както и с катастрофалните трусове в съседна Венецуела през юни, при които загинаха повече от 6300 души.