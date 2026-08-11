Два туристически кораба се сблъскаха в Йонийско море

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Два туристически кораба, които са превозвали над 200 пътници, са се сблъскали в Йонийско море. Това съобщават гръцките медии. Инцидентът е станал по-рано днес в района на остров Антипаксос. Не се съобщава за пострадали.

Единият от корабите е превозвал 203 души, съобщава телевизия „Скай“. Според наличната към момента информация никой от пътуващите на борда не е пострадал. Плавателният съд е насочен към остров Корфу и е съпроводен от кораба на бреговата охрана, съобщава БТА.

Вторият кораб, който е участвал в инцидента, е бил малък плавателен съд с десет души на борда, съобщава телевизия ЕРТ. Трима души, пътували на него, са прегледани в медицинския център на остров Паксос.

За момента няма информация каква е причината за сблъсъка.