ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цолов: Вярвам, че ще успея във Формула 1, ако полу...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23371773 www.24chasa.bg

US военен хеликоптер откри огън по кораб, нарушил блокадата на иранските пристанища

9556
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Pixabay

Американски военен хеликоптер откри огън по кораб, плаващ под панамски флаг. Екипажът пренебрегнал предупрежденията на служители, участващи в налагането на морска блокада на иранските пристанища, съобщи в. „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на американски представител, предаде Ройтерс.

Засега няма информация за пострадали при инцидента, се казва в съобщението. Според него след нападението корабът изглежда е направил опит да прехвърли екипажа си на друг цивилен плавателен съд, пише БТА. 

По-рано британската компания за управление на морски рискове и сигурност „Вангард“ и представител от същата сфера съобщиха, че според първоначалните оценки контейнеровозът „Вела Нова“, плаващ под флага на Панама, е бил ударен от ракета, докато е преминавал през Оманския залив.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират