US военен хеликоптер откри огън по кораб, нарушил блокадата на иранските пристанища

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Американски военен хеликоптер откри огън по кораб, плаващ под панамски флаг. Екипажът пренебрегнал предупрежденията на служители, участващи в налагането на морска блокада на иранските пристанища, съобщи в. „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на американски представител, предаде Ройтерс.

Засега няма информация за пострадали при инцидента, се казва в съобщението. Според него след нападението корабът изглежда е направил опит да прехвърли екипажа си на друг цивилен плавателен съд, пише БТА.

По-рано британската компания за управление на морски рискове и сигурност „Вангард“ и представител от същата сфера съобщиха, че според първоначалните оценки контейнеровозът „Вела Нова“, плаващ под флага на Панама, е бил ударен от ракета, докато е преминавал през Оманския залив.