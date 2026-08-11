Иран: Ормузкият проток ще е затворен, докато САЩ не изпълнят условията ни

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Ормузкият проток ще остане затворен, докато САЩ не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран. Това заяви днес секретарят на Върховният съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи, предаде Ройтерс.

САЩ трябва да сложат край на войната и да размразят иранските авоари в чужбина, заяви Резаи, цитиран от иранската новинарска агенция Тасним и БТА.

По думите му останалите условия на Техеран са били предадени на Вашингтон чрез посредниците.

Днес пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф заяви, че САЩ и Иран са близо до "някакъв вид споразумение".

"Нещата отново се оформят в полза на мирно споразумение или сделка. През последните два-три дни има сигнали, че сме близо до някакъв вид споразумение", добави той.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток като част от евентуални бъдещи преговори за мир.

Иран съобщи, че планира да въведе такси за търговските кораби, преминаващи през стратегическия Ормузки проток, като мярката е свързана с предоставянето на морски услуги.

Темата за режима на корабоплаване през протока е част от по-широките преговори между Иран и Оман. Само ден по-рано Иран съобщи, че споразумението с Оман за определяне на нови плавателни маршрути е в заключителен етап. Техеран обаче поставя условия за пълното възстановяване на корабоплаването през протока.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната енергетика. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Индийския океан, а през него преминава значителна част от международната търговия с петрол и газ.

Протокът е широк около 39 километра в най-тясната си част. Тъй като териториалните води на Иран и Оман се простират на до 12 морски мили от бреговете им, водите на протока попадат в юрисдикцията на двете държави. Съгласно Конвенцията на ООН по морско право корабите имат право на транзитно преминаване през международните проливи и това преминаване не трябва да бъде възпрепятствано.

Въпросът за таксите обаче е свързан с разграничаването между такса за самото транзитно преминаване и плащания за конкретни морски услуги. Именно предоставянето на такива услуги е посочено от Багаи като основание за планираните такси.