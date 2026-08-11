Румъния унищожила 2 дрона до проект за добив на природен газ в Черно море

Не са на украинските въоръжени сили

Водолази на румънската армия са унищожили два дрона тип "Гербера", носещи се по водата в румънската изключителна икономическа зона близо до големия офшорен проект за добив на природен газ в Черно море "Нептун Дийп". Това заяви днес румънският министър на националната отбрана Раду Мируца, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Румъния дели сухопътна граница с Украйна с дължина от 614 километра и нееднократно е регистрирала нарушения на въздушното си пространство от страна на руски дронове през последните четири години, както и морски мини, плаващи в близост до ключови търговски и енергийни маршрути в Черно море.

Миналия месец румънски изтребители Ф-16 свалиха три руски дрона, нарушили румънското въздушно пространство в рамките на три последователни дни.

Унищожените днес дронове са били забелязани от кораб с цивилно предназначение, работещ близо до офшорния проект за добив на природен газ "Нептун Дийп", каза Мируца.

Министърът не уточни вида на дроновете, но допълни, че Украйна е потвърдила, че те не са на украинските въоръжени сили.

"За безопасността на морския маршрут и работата, извършвана около платформата, бе взето решение да бъде извършено унищожаването им чрез контролиран взрив", каза Мируца, цитиран от БТА.

"Министерството на отбраната се свърза с украинските ни партньори, които потвърдиха, че дроновете не са техни", добави той.

Държавите членки на НАТО - Румъния, България и Турция, които имат излаз на Черно море, са унищожили повече от 150 морски мини, носещи се по водата в близост до ключови морски маршрути.

Миналия месец трите страни се споразумяха да разширят съвместната бойна група, която чисти мини, плаващи свободно по водата в Черно море, като включат и мисии за защита на критичната инфраструктура. И трите държави имат проекти за търсене или добив на природен газ в Черно море.

Румънският проект "Нептун Дийп" е съвместно предприятие между "О Ем Ви Петром" (ОМV Petrom) и румънското държавно газово дружество "Ромгаз" (Romgaz). Очаква се след пускането му в експлоатация догодина Румъния да стане най-големият производител на газ в Европейския съюз, отбелязва Ройтерс.

Дрон се взриви край Кардам на метри от Трансбалканския газопровод в събота. Това е първи случай, в който на българска територия се самовзривява чужд дрон.

В събота по обяд премиерът Румен Радев свика спешно Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Дронът е навлязъл във въздушното пространство на България през границата с Румъния. На 1000 м от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод и се е взривил на 100 м навътре в българска територия. На 200 м от бившия ГКПП между България и Румъния на Кардам, обяви Радев.

След първоначалния анализ от военното министерство съобщиха, че падналият край Кардам апарат е дрон примамка "Майя", които се ползват широко от украинската армия. В момента се изследват частите, които са намерени от дрона, прави се и опит да се извлече информация за траекторията на самия полет, поясни министър Стоянов вчера. На третия ден МО пусна и кадри от разбилия се апарат.

Голяма част от елементите на управленската платка е повредена. Открит е GPS модулът, но по него не могат да се открият летателните координати. Дронът е с дървена конструкция, единствената метална част е двигателят, съобщи министърът. От МО все още очакват отговор от Киев дали е излетял от тяхна територия.

Летателният обсег на дрона е до 600 км, горивото е бензин. Украинските сили използвали различни типове - "при някои има взривни вещества, при други няма, при трети има самоунищожители", каза Стоянов. В случая е запазен серийният номер на дрона и тази информация е предоставена на украинската страна. Но и само по намерените отломки може да се потвърди, че е направен в Украйна. Кабелните системи са произведени в Одеския завод.

В неделя президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за това какъв е дронът и каква е била неговата роля. Тя предложи да има спешна среща на страните с излаз на Черно море, но без Русия, на която инициатор да е България. А на нея да се намерят варианти за подобряване на сигурността в района и да се търси по дипломатически път мир в Украйна.

Заради дрона вчера външната министърка Велислава Петрова привика на среща във Външно украинската посланичка Олеся Илашчук.

България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация, която би допринесла за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. Министърката заявила, че за страната ни е от съществено значение да бъдат предприети мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. "Беше подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави", съобщиха още от МВнР.

Посланик Илашчук изразила дълбока загриженост от случилото се и подчертала, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Ще окаже пълно съдействие за изясняването на обстоятелствата.