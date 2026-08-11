ООН: Солидарни сме с Колумбия след земетресението

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Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изразява солидарност с народа и правителството на Колумбия след земетресението и поднася съболезнования на семействата на загиналите, като пожелава бързо възстановяване на всички засегнати.

Той заяви, че е натъжен от силното земетресение, което разтърси страната и причини значителни разрушения и жертви, предаде Франс прес.

"ООН поддържа тесни контакти с колумбийските власти и оказва подкрепа на операциите, провеждани от правителството, по негова молба", добави говорител на ООН.

По данни, обявени днес от местните власти, броят на загиналите при земетресението е достигнал най-малко 240 души, а над 1000 са ранени.

Други оценки посочват над 250 жертви, като броят им продължава да се уточнява, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Земетресението с магнитуд 7,4 причини сериозни разрушения в Кали, третия по големина град в Колумбия, както и в Перейра и Манисалес. Силно засегнат е и Кибдо, столицата на департамента Чоко, близо до който е бил епицентърът.

Спасителни екипи продължават да разчистват огромни количества разрушен бетон и отломки в търсене на оцелели. Семейства се събраха край разрушените сгради в очакване на новини за свои близки.

Земетресението е едно от най-силните, разтърсвали Колумбия през последните десетилетия. В много населени места жилищни сгради, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени.

Регистрирани са били и близо 100 вторични труса, което допълнително затруднява спасителните операции.