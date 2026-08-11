ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цолов: Вярвам, че ще успея във Формула 1, ако полу...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23372284 www.24chasa.bg

ООН: Солидарни сме с Колумбия след земетресението

1320
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ръководителят на ООН Антониу Гутериш Снимка: Екс/@antonioguterres

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изразява солидарност с народа и правителството на Колумбия след земетресението и поднася съболезнования на семействата на загиналите, като пожелава бързо възстановяване на всички засегнати.

Той заяви, че е натъжен от силното земетресение, което разтърси страната и причини значителни разрушения и жертви, предаде Франс прес.

"ООН поддържа тесни контакти с колумбийските власти и оказва подкрепа на операциите, провеждани от правителството, по негова молба", добави говорител на ООН. 

По данни, обявени днес от местните власти, броят на загиналите при земетресението е достигнал най-малко 240 души, а над 1000 са ранени.

Други оценки посочват над 250 жертви, като броят им продължава да се уточнява, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Земетресението с магнитуд 7,4 причини сериозни разрушения в Кали, третия по големина град в Колумбия, както и в Перейра и Манисалес. Силно засегнат е и Кибдо, столицата на департамента Чоко, близо до който е бил епицентърът.

Спасителни екипи продължават да разчистват огромни количества разрушен бетон и отломки в търсене на оцелели. Семейства се събраха край разрушените сгради в очакване на новини за свои близки.

Земетресението е едно от най-силните, разтърсвали Колумбия през последните десетилетия. В много населени места жилищни сгради, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени.

Регистрирани са били и близо 100 вторични труса, което допълнително затруднява спасителните операции.

Ръководителят на ООН Антониу Гутериш Снимка: Екс/@antonioguterres

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират