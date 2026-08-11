Вучич: Сатанински ритуал е отдаването на почит към жертвите в Нови Сад

Сръбският президент Александър Вучич нарече "сатанински ритуал" отдаването на почит към 16-те жертви на срутената козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад през 2024 година, предава регионалната телевизия Ен1.

По повод трагедията в Нови Сад граждани и студенти подеха инициатива да отдават почит на 16- жертви като блокират в мълчание в продължение на 16 минути централните улици на сръбските градове.

„Няма такива обичаи в никоя нация, където година и половина по-късно стоите и спазвате минута мълчание насред улицата в продължение на 16 минути. Чисто сатанински ритуал, който не съществува никъде“, каза Вучич.

Вучич направи този коментар днес след обявяването от студентите на нов протест във Валево, който отбелязва една година от полицейското насилие по време на антиправителствена демонстрация в същия град, състояла се на 14 август 2025 година.

На тази дата във Валево се проведоха масови антиправителствени протести, като част от надигащото се социално недоволство след трагедията в Нови Сад през 2024 година.

В изявлението си днес Вучич добави, че винаги ще бъде на страната на полицаите, които по неговите думи са търпели терор в продължение на година и половина заради демонстрациите в Сърбия.

"Винаги ще бъда на страната на нашите полицаи, които вършат една от най-трудните задачи“, каза Вучич.

Трагичният инцидент в Нови Сад предизвика остро социално недоволство и масови антиправителствени протести, оглавени от студенти, които блокираха над 60 факултета в Сърбия.

Протестиращите поискаха провеждането на предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат авторитет в обществото и не са участвали в политическия живот на страната.

Бившият министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия Горан Весич, обвинен по делото за смъртта на 16 души, причинена от срутване на бетонната козирка на жп гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 година, заяви по време на изслушване пред прокуратурата, че не носи отговорност за реконструкцията на съоръжението, продължила 3 години, предават сръбските медии.

По време на изслушването Весич отрече, че фоайето на крило Б на жп гарата в Нови Сад е било пуснато в експлоатация въз основа на негова заповед.

В своя защита Весич посочи, че в качеството си на министър с нито един акт не е участвал във взимането на решението за пускане в експлоатация на лоби Б, нито това е било в компетенциите на министерството. Той спомена още, че инвеститорът и изпълнителят са се споразумели за динамиката на реконструкцията на жп гарата и че работата е извършена в съответствие с това споразумение, както и че първата част на гарата е въведена в експлоатация през март 2022 г.

По време на изслушването Весич заяви още, че във взаимната комуникация относно вътрешния процес на приемане, неговото ресорно министерство не е било споменато никъде.

Прокурорът по делото за трагедията на жп гарата в Нови Сад заявява на няколко места в обвинителния акт, че защитата на бившия министър на строителството, транспорта и инфраструктурата Горан Весич е "абсурдна и безсмислена".

Прокурорът заявява, че Весич, предвид заеманата от него длъжност, е знаел, че строителните работи по сградата на гарата се извършват непрекъснато, считано от 13 декември 2021 г., и че въпросната зона е строителна площадка, че не е извършен технически оглед на цялата сграда, нито е издадено разрешение за ползване.

Според прокурора, бившият министър е бил длъжен да разпореди на Службата за републиканска строителна инспекция на Сърбия да започне проверка и да определи дали има дефекти в сградата на жп гарата, които застрашават безопасността на нейното използване и околната среда, което той не е направил.

От защитата на Весич, посочено в обвинителния акт, следва също, че той е бил напълно запознат с хода и динамиката на целия проект за реконструкция, модернизация и строителство на линията Белград - Суботица - Келебия, включително сградата на жп гарата в Нови Сад.

Весич подаде оставка от поста си на 5 декември 2024 година, но обяви, че не се чувства виновен. По-късно той бе задържан под стража, но обяви гладна стачка в ареста и бе освободен под домашен арест.

Както той, така и други длъжностни лица, заявиха веднага след инцидента в Нови Сад, че козирката не е включена в ремонта на сградата на жп гарата.

През юли 2026 година обаче Апелативният съд в Нови Сад отмени решението за спиране на наказателното производство по повод трагедията в северния сръбски град Нови Сад през 2024 година срещу Весич и още пет обвиняеми длъжности лица.

Това решение премахва пречката за насрочване на съдебен процес по делото за срутването на козирката на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад.

По-рано Висшият съд в Нови Сад „отмени" частта от обвинителния акт, отнасяща се до бившия министър на транспорта Горан Весич, бившия директор на „ Железопътна инфраструктура" Йелена Танаскович и четирима други обвиняеми, но Висшата прокуратура в Нови Сад обжалва това решение.