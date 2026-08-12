Американската армия откри огън по кораб, нарушил блокадата на иранските пристанища

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американските въоръжени сили съобщиха, че са открили огън по плаващ под панамски флаг товарен кораб, който се опитал да достигне иранско пристанище в нарушение на наложената от Вашингтон блокада.

Американски хеликоптер е изстрелял две ракети по машинното отделение на кораба „Вела Нова", след като екипажът му пренебрегнал отправените предупреждения, заяви в социалната мрежа „Екс" Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), пише БТА.

Това е третият случай, при който американската армия използва сила за налагане на блокадата на иранските пристанища, възстановена на 14 юли. Оттогава американските сили твърдят, че са принудили 55 кораба да променят курса си.

При първото прилагане на блокадата между средата на април и средата на юни американската армия е открила огън по девет кораба и е отклонила повече от 140 други.

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че САЩ упражняват „пълен контрол" над Ормузкия проток – стратегически морски път, достъпът до който беше ограничен от Иран след американско-израелската офанзива в края на февруари.

„В момента имаме пълен контрол над Ормузкия проток. Те не го контролират. Ние имаме пълен контрол, той е наш", каза Тръмп пред журналисти.

Цените на петрола продължиха да се повишават и тази сутрин в азиатската търговия заради опасенията, че Ормузкият проток може да остане блокиран продължително време. Американският лек суров петрол поскъпна с 0,78 процента до 83,85 долара за барел, а сортът „Брент" – с 0,66 процента до 89,50 долара за барел.