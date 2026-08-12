Палестинският президент Махмуд Абас ще посети Турция за разговори с Ердоган

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Палестинският президент Махмуд Абас Турция пристига на посещение днес в Турция.

Визитата е по покана на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи ръководителят на Дирекцията по комуникациите към президентството на Република Турция Бурханеттин Дуран, цитиран от сайта „Хюриет дейли нюз" и БТА.

Махмуд Абас ще остане в Турция до 13 август.

За днес е предвидена двустранна среща с турския президент. Сред темите, които ще бъдат разисквани, са последните развития в палестинските територии, бъдат обсъдени двустранни и регионални въпроси.

Абас посети Анкара за последно през август 2024 г., когато се срещна с Ердоган и направи изявление пред турския парламент. В дневния ред на тогавашната визита на Абас бяха усилията за прекратяване на огъня и доставянето на хуманитарна помощ за ивицата Газа, припомня „Хюриет дейли нюз".