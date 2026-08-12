Ферибот с 95 души се преобърна в изкуственото езеро Кариба (Видео)

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Ферибот с 95 души на борда се преобърна в езерото Кариба в Зимбабве.

Плавателният съд, който осигурява транспорт между северния град Кариба и няколко острова и риболовни лагера, се е преобърнал, след като е попаднал в силни вълни, съобщава euronews.

„Ферибот с 90 пътници и петима членове на екипажа се е преобърнал в езерото Кариба. В момента се провежда спасителна операция, като допълнителна информация за инцидента ще бъде предоставена своевременно", заяви полицията.

Депутатът от Зимбабве Муца Муромбедзи съобщи, че обичайно плаването през езерото отнема около пет часа. По думите ѝ фериботът е бил ударен от силни ветрове, докато е пътувал от Кариба към Чалала.

Муромбедзи публикува и видеозапис в социалната мрежа X, на който според нея се вижда плавателният съд, участвал в инцидента. Тя посочи, че лодката „Mbuya Nehanda" е отплавала по-рано същия ден.

Спасителната операция продължава, като властите все още установяват точния брой на жертвите и изчезналите.

Езерото Кариба се намира на границата между Зимбабве и Замбия, на повече от 300 километра североизточно от столицата Хараре. По обем то е най-голямото изкуствено езеро в света.

Всъщност това е язовир с водноелектрическа централа, чиято стена е с височина 128 м и дължина 579 м.

Дължината му е над 220 км, а широчината 40, общата площ е 5400 квадратни километра и събира около 185 кубически км вода. Средната му дълбочина е 29 м, а максималната 97.

Има съмнения, че огромната маса вода – около 180 млрд. тона причинява високата сеизмична активност в района и е довела до 20-ина земетресения с магнитуд над 5 по скалата на Рихтер.