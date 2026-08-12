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Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море, съобщи Южна Корея

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Северна Корея най-вероятно е изстреляла балистична ракета. Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Северна Корея изстреля днес поне една балистична ракета към Източно море (Японско море - бел ред.), съобщи южнокорейската армия, цитирана от агенция Йонхап и БТА.

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея е проследил  ракетата около 6:00 ч. местно време от района на източния крайбрежен град Вонсан.

Южнокорейските въоръжени сили са засилили наблюдението и бдителността заради възможността от нови ракетни пускове. Южна Корея, САЩ и Япония обменят информация за изстрелването и поддържат пълна бойна готовност, се казва в изявление на комитета.

Това е вторият севернокорейски ракетен пуск за шест дни. Миналия четвъртък Пхенян изстреля към Японско море ракета, която според южнокорейските военни е била с малък обсег.

Новото изстрелване беше извършено дни преди Южна Корея и САЩ да започнат основните си годишни съвместни военни учения. Пхенян определя маневрите на съюзниците като репетиция за война и често отговаря на тях с изпитания на оръжия, посочи Йонхап.

Северна Корея най-вероятно е изстреляла балистична ракета.

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