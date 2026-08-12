Членове на мексикански картел се опитали да купят оръжия в Чехия

Американските власти съобщиха, че са повдигнали обвинения на четирима членове на един от най-могъщите мексикански наркокартели, които се опитали да купят оръжия и боеприпаси в Чехия, предаде Франс Прес и БТА.

Четиримата членове на картела „Халиско – Ново поколение" са били арестувани в Чехия през юни. Двама вече са екстрадирани в САЩ, а останалите двама очакват да бъдат предадени на американските власти, съобщиха представители на Министерството на правосъдието.

На четиримата са повдигнати обвинения за трафик на наркотици и оръжия и за други престъпления. Те могат да получат доживотни присъди.

Според американското министерство двама от обвиняемите се опитали да се сдобият с автомати, гранатомети и минохвъргачки, които да бъдат използвани срещу съперничещи картели, цивилни, полицаи и военнослужещи в Мексико. Оръжията е трябвало да бъдат разменени срещу фентанил или метамфетамин, предназначени за внос в САЩ. Не се съобщава кои са били доставчиците на въоръжението.

Миналата седмица американските власти обявиха, че са повдигнали обвинения и на няколко високопоставени представители на картела, и увеличиха до 100 млн. долара наградата за залавянето на негови ръководители.

Вашингтон обвинява „Халиско – Ново поколение", че управлява особено агресивна международна мрежа за трафик на фентанил, кокаин, хероин и метамфетамин. Правителството на американския президент Доналд Тръмп е обявило картела за чуждестранна терористична организация.