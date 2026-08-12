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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23372938 www.24chasa.bg

Джей Ди Ванс помолил Украйна да спре ударите по руски петролни танкери

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Кадър /Х

Украйна е спряла ударите по руското черноморско пристанище Новоросийск след искане на вицепрезидента на САЩ Джеймс Дейвид Ванс, отправено към Киев в края на миналия месец, съобщи изданието "Файненшъл таймс", като се позова на украински официални представители.

Според публикацията във Вашингтон е възникнало безпокойство, че Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании, като атакува нефтени танкери за превоз на суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан, захранващ терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (Caspian Pipeline Consortium) в руското пристанище, пише БТА.

Информацията не може да бъде проверена чрез независим източник.

Кадър /Х

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