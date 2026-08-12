ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дрогиран шофьор на камион се блъсна в мантинелата ...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23373121 www.24chasa.bg

Пожар край Дубровник изгори 6000 квадратни метра

1392
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожар

Горски пожар е избухнал късно снощи в района на хърватския крайбрежен град Дубровник, като е изгорил около 6000 квадратни метра площ преди да бъде угасен рано сутринта днес, съобщава местната медия "Дубровачки дневник", цитиран от БТА. Хърватските власти предполагат, че използването на пиротехника е довело до избухването на пожара.

Пожарът е избухнал в село Горица край туристическия град Дубровник късно снощи. Общо 26 пожарникари от две противопожарни формирования са участвали в гасенето със седем противопожарни автомобила. До полунощ огънят е бил овладян, а рано днес сутринта е бил угасен напълно.

Хърватските противопожарни власти съобщават, че гасенето е било най-трудно откъм морето, където теренът е стръмен, скалист и труднодостъпен.

Според първата неофициална информация причината за пожара е използването на пиротехнически средства. На улица недалеч от огнището на пожара е намерена торба с пиротехника. Също така граждани са съобщили, че са чули звуци от експлозия.

Пожар

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират