Пожар край Дубровник изгори 6000 квадратни метра

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Горски пожар е избухнал късно снощи в района на хърватския крайбрежен град Дубровник, като е изгорил около 6000 квадратни метра площ преди да бъде угасен рано сутринта днес, съобщава местната медия "Дубровачки дневник", цитиран от БТА. Хърватските власти предполагат, че използването на пиротехника е довело до избухването на пожара.

Пожарът е избухнал в село Горица край туристическия град Дубровник късно снощи. Общо 26 пожарникари от две противопожарни формирования са участвали в гасенето със седем противопожарни автомобила. До полунощ огънят е бил овладян, а рано днес сутринта е бил угасен напълно.

Хърватските противопожарни власти съобщават, че гасенето е било най-трудно откъм морето, където теренът е стръмен, скалист и труднодостъпен.

Според първата неофициална информация причината за пожара е използването на пиротехнически средства. На улица недалеч от огнището на пожара е намерена торба с пиротехника. Също така граждани са съобщили, че са чули звуци от експлозия.