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ЕС обеща 2 млн. евро помощ за Колумбия след земетресението

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Снимка: Ройтерс

ЕС ще предостави 2 милиона евро помощ за районите в Колумбия, засегнати от земетресението тази седмица, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс и БТА.

„Докато спасително-издирвателните операции продължават, ЕС подкрепя Колумбия по всички възможни начини. Предоставяме 2 милиона евро в подкрепа на общностите в най-засегнатите райони", написа Фон дер Лайен в Екс.

Земетресението с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер, най-опустошителното в Колумбия през този век, се смята, че е довело до смъртта на най-малко 250 души. Трусът разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени.

По данни от засегнатите градове 101 души са загинали в Перейра, а 95 – в Кали, третия по големина град в Колумбия.

Снимка: Ройтерс

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