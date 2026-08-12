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Петима загинаха в катастрофа в Румъния заради 20-годишен без книжка

2020
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Петима души загинаха при катастрофа през изминалата нощ в Румъния, причинена от 20-годишен водач без шофьорска книжка, съобщава агенция Аджерпрес и БТА.

Неправоспособният младеж блъснал трима пешеходци край село Корбий Мар в окръг Дъмбовица (Южна Румъния), след което се преобърнал с колата извън пътното платно. В резултат са загинали неправоспособният водач, още един младеж, пътувал с него, както и тримата пешеходци – 24-годишна жена, 25-годишен мъж и още един мъж на 49 години, съобщава Аджерпрес, като се позовова на Окръжния инспекторат на полицията в Дъмбовица.

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