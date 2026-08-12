Косово започва разкопки на новооткрити масови гробове в търсене на 1600 души след войната през 1998-1999 г.

Косово започва разкопки на новооткрити масови гробове, свързани с изчезнали лица от войната през 1998-1999 г., предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Ерблин Адеми е един от хората, които се надяват в масовия гроб да бъдат открити и останките на баща му Адем Адеми - виден хирург, който изчезва заедно с 22 други интелектуалци през април 1999 г., само месеци преди края на войната.

Около 1600 души все още са в неизвестност след конфликта и се смята, че са разпръснати в немаркирани масови гробове, а семейството на Адеми е преживяло години на мъка и разочарования от неуспешните опити да се намерят останките на баща му. Сега те са предпазливо оптимистични, защото новооткритите гробове са близо до мястото, където той е бил видян за последен път.

Масовият гроб близо до село Калудер е Вогъл (Kalludër e Vogël) в северната косовска община Зубин поток бе открит в края на юли. Премиерът на Косово Албин Курти заяви, че властите смятат, че жертвите може да са изчезналите интелектуалци, които се твърди, че са били заловени, докато са се опитвали да избягат от Косово, за да избегнат арест от сръбските войски.

Сред изчезналите в Косово са приблизително 1200 етнически албанци, около 400 етнически сърби и десетки роми, според правозащитната група Център за хуманитарно право.

Около 13 000 души загинаха във войната в Косово, в която етническите албанци започнаха бунт, за да получат независимост от Сърбия, припомня АП. Косово обяви независимост от Сърбия през 2008 г., която Белград все още не признава и двете държави водят диалог за нормализиране на отношенията под егидата на Европейския съюз.

През май 2023 г. Сърбия и Косово постигнаха споразумение, което включваше ангажименти от двете страни за изясняване на съдбата на изчезналите, но Белград и Прищина се обвиняват взаимно, че забавят усилията за съвместна работа.

„Очевидно е, че властите не са склонни да сътрудничат", посочва Беким Блакай от Центъра за хуманитарно право пред АП.

Полицията в Косово съобщи миналия месец, че е арестувала двама етнически сърби по подозрение за извършване на военни престъпления във връзка с масовите гробове, няколко дни преди началото на последните разкопки. Двамата мъже остават в ареста.

Отделно няколко висши сръбски политически и военни служители бяха осъдени за военни престъпления в Косово в специалния трибунал на ООН в Хага.