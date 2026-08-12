Суданската столица Хартум и още два града бяха атакувани с дронове

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Удари с дронове бяха извършени срещу суданската столица Хартум и срещу два града в Северен Судан, съобщиха днес кореспондент на Франс прес и очевидци, пише БТА.

Изглежда, че нападенията са били координирани.

От април 2023 година в Судан бушува гражданска война, в която армията се сражава срещу паравоенните Сили за бърза подкрепа.

Армията си върна миналата година контрола върху Хартум. Столицата и преди е ставала обект на атаки с дронове, но от месеци се радваше на относително спокойствие.

Журналист на АФП съобщи за атака с дрон към 05:00 часа местно време, както и за изстрелване на ракети от системите за противовъздушна отбрана от военна база, разположена на север от град Омдурман, който се намира в непосредствена близост до Хартум.

Очевидци съобщиха за експлозии и забелязани в небето дронове в градовете Атбара и Ед Дамер в Северен Судан, които също са под контрола на армията.