Суданската столица Хартум и още два града бяха атакувани с дронове

Удари с дронове бяха извършени срещу суданската столица Хартум и срещу два града в Северен Судан, съобщиха днес кореспондент на Франс прес и очевидци, пише БТА.
Изглежда, че нападенията са били координирани.
От април 2023 година в Судан бушува гражданска война, в която армията се сражава срещу паравоенните Сили за бърза подкрепа.
Армията си върна миналата година контрола върху Хартум. Столицата и преди е ставала обект на атаки с дронове, но от месеци се радваше на относително спокойствие.
Журналист на АФП съобщи за атака с дрон към 05:00 часа местно време, както и за изстрелване на ракети от системите за противовъздушна отбрана от военна база, разположена на север от град Омдурман, който се намира в непосредствена близост до Хартум.
Очевидци съобщиха за експлозии и забелязани в небето дронове в градовете Атбара и Ед Дамер в Северен Судан, които също са под контрола на армията.
#السودان— محمد شمس الدين Mohamed Shamseldin (@MShmseldin) August 12, 2026
🟥🟥🟥 سلسلة هجمات بالمسيرات الانتحارية منذ صباح اليوم على مدن ولايات الخرطوم وشمال كردفان ونهر النيل في محاولة لرفع معنويات الميليشيات المنهارة، والإيحاء بتنفيذ ما تحدث عنه قائد الميليشيات بأنه يهدف للعودة للخرطوم مجددا.. وتصدير صورة مفادها ان الميل مازالت لديها… pic.twitter.com/ozMFu5oBK0