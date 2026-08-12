Митрофанова: България и Русия трябва поне да възобновят нормалния диалог

По думите ѝ към момента липсват каквито и да било контакти с новото българско правителство

България и Русия трябва поне да възобновят нормалния диалог, но досега с новото правителство на страната не сме имали никакви контакти. Така отговори руският посланик в София Елеонора Митрофанова, на въпрос на ТАСС за двустранните отношения през първите 100 дни на новия кабинет, оглавен от Румен Радев.

"Реториката, насочена към нас, се промени и това е много важно", посочи тя.

"България действа, така да се каже, достатъчно самостоятелно по отношение на последните санкции, планирани срещу нашия патриарх Кирил и основателя на "Лукойл" Вагит Алекперов, което също е важен въпрос. Парламентът промени законодателството, регулиращо дейността на "Лукойл" в България. Всичко това са наистина положителни знаци, но, повтарям, възможностите на българското правителство са точно в рамките на насоките на НАТО и ЕС", добави Митрофанова.

По думите й Москва не трябва да очаква много в развитието на двустранните отношения, но минимумът, който е необходим, е възстановяването на нормалния двустранен диалог.

"Ненормално е да имаш посолство, но на практика да нямаш никакви контакти с правителството. За съжаление не знаем какви са плановете на правителството за това, но се надяваме на положителни промени", заключи посланичката на Русия в България.