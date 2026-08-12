Турция чака Йоджалан да призове за разпускане на ПКК..

Турция очаква конкретен призив от лидера на ПКК Абдуллах Йоджалан за разоръжаване и разпускане на организацията. Процесът "Турция без тероризъм" навлиза в нов критичен етап, след като 600-членното Велико национално събрание на Турция (Меджлиса) прие с 467 гласа рамковия закон, който формира правната основа на инициативата, пише вестник „Тюркие". Ключово значение ще има очакваният конкретен призив от лидера на ПКК Абдуллах Йоджалан за разпускане на терористичната организация и нейното практическо разоръжаване, посочва още БТА.

От затвора на остров Имралъ още през февруари 2025 г. Йоджалан беше разпространил послание, озаглавено „Призив за мир и демократично общество", с което призова ПКК към прекратяване на въоръжената борба, разоръжаване и разпускане на организацията.

С правната рамка, приета на 10 август, се уреждат въпросите за разоръжаването, разпускането на ПКК, отлагането на изпълнението на присъди и забраните за участие в политиката, а също така се създават два наблюдаващи органа.

В момента вниманието е насочено към предаването на оръжието и датата, на която решението за разпускане на ПКК от страна на Съвета за национална сигурност (СНС) към президента на Турция, предстои бъде публикувано в Държавния вестник, уточнява изданието.

Ключов момент за прилагането на закона ще бъде установяването и потвърждаването от службите за сигурност, че ПКК е прекратила окончателно съществуването си и е предала всички оръжия, пише „Тюркие". След оценките на органите за сигурност въпросът следва да влезе в дневния ред на СНС.

Предвиден е период до 2 месеца за предаване на оръжията от страна на членовете на ПКК, напускане на укритията в пещерите и предаване на целия логистичен материал. Според вестника се очаква в близко време Йоджалан да отправи призив към членовете на организацията „да предадат всички оръжия на определените места и да се завърнат в Турция". Изданието допълва, че до дни ръководството в Кандил в Северен Ирак също ще направи изявление относно напускането на укритията в пещерите.

Ако разоръжаването приключи до края на септември и СНС вземе съответното решение, от октомври ще започне фактическото прилагане на рамковия закон, пише "Тюркие".

По информация на изданието Националната разузнавателна организация на Турция (МИТ) и други отговорни институции са провели контакти с централното правителство на Ирак, регионалното управление в Северен Ирак и сирийската администрация относно процедурата по предаване на оръжията. В този контекст членовете на ПКК в Ирак ще кандидатстват пред специални звена, създадени към турските представителства в Ербил и Сулеймания, и ще предават оръжието си в определените за целта центрове в тези два региона.

Законът предвижда създаването на два съвета – към правителството и към Меджлиса, за наблюдение и координация на процеса. След публикуването на решението на Съвета за национална сигурност в Държавния вестник ще започне да тече 6-месечен срок, в който лицата, попадащи в обхвата на закона, могат да се възползват от предвидените правни механизми. Тези механизми, според „Тюркие", предвиждат отлагане на присъдите с 10 години за престъпления, изискващи над 15 години лишаване от свобода, и отлагане на присъдите с 5 години за престъпления с предвидено наказание до 15 години включително.

През периода на отлагане разследванията ще се спират, а заведените дела ще се замразяват. За лицата в затвора, отговарящи на условията, ще се прилага освобождаване, но това не представлява пълна и постоянна амнистия – при извършване на ново терористично престъпление в периода на отлагане решението ще се отменя.

Отделно, за лицата, възползвали се от закона, ще се прилага забрана за участие в политиката за срок от 2 до 3 години.

Законът няма да обхваща всички терористични престъпления - редица тежки престъпления са изрично изключени. Държавните служители, изпълняващи задължения по прилагането на закона, няма да носят наказателна отговорност за действията си по организирането му, отбелязва в. „Тюркие".