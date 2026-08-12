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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23374089 www.24chasa.bg

КМГ: Китай за първи път заема първо място в света по разходи за научноизследователска и развойна дейност

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Според материал в японския вестник „Нихон кейдзай шимбун" общият размер на разходите за научноизследователска и развойна дейност на китайските предприятия и университети вече е надминал този на САЩ, заемайки първо място в света. Публикуваният наскоро от японското Министерство на образованието, културата, спорта, науката и технологиите доклад „Индикатори за наука и технологии 2026" показва, че през 2024 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност в Китай са достигнали 97,1 трилиона йени, което представлява ръст от 13,1% спрямо предходната година и надвишава сумата от 95,3 трилиона йени в САЩ.

Японските медии отбелязват, че по брой научни статии Китай вече е изпреварил САЩ през 2017 г. и се е наредил на първо място в света, а през 2018 г. се е изкачил на първо място и по брой на най-цитираните статии, които се признават за принадлежащи към първите 10% с най-високо качество.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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