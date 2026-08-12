КМГ: Приходите на големите интернет компании в Китай надхвърлиха 1 трлн. юана през първото полугодие

По данни на Министерството на промишлеността и информатизацията на Китай, през първото полугодие на 2026 г. водещите предприятия в сектора на интернет и сродните му услуги са реализирали 1,07 трилиона юана приходи от интернет дейност. Това представлява ръст от 10,1% на годишна база, а общата печалба се е увеличила с 16,6% спрямо същия период на миналата година. През първото полугодие разходите за научноизследователска и развойна дейност на интернет предприятията над определен размер са нараснали с 14,1% на годишна база.