ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дакота Дичева претърпя успешни операции на двете р...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23374126 www.24chasa.bg

КМГ: Китайският износ на автомобили надхвърля 1 милион броя за втори пореден месец

КМГ

1392
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

Китайският автомобилен износ продължава да бележи силен ръст. По данни, публикувани от Китайската асоциация на автомобилните производители, през юли страната е изнесла 1,043 милиона автомобила, което представлява ръст от 0,6% спрямо юни и 81,3% на годишна база.

Износът на електромобили е достигнал 553 000 броя, което е увеличение с 5,7% спрямо предходния месец и 145,5% спрямо същия месец на миналата година.

Данните показват, че след като през април и май износът на автомобили последователно надхвърли 900 000 броя месечно, през юни и юли той достигна ново равнище, като за два поредни месеца надхвърля 1 милион автомобила.

Нещо повече, делът на електромобилите в общия износ също за втори пореден месец надхвърля 50%.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго