КМГ: Китайският износ на автомобили надхвърля 1 милион броя за втори пореден месец

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Китайският автомобилен износ продължава да бележи силен ръст. По данни, публикувани от Китайската асоциация на автомобилните производители, през юли страната е изнесла 1,043 милиона автомобила, което представлява ръст от 0,6% спрямо юни и 81,3% на годишна база.

Износът на електромобили е достигнал 553 000 броя, което е увеличение с 5,7% спрямо предходния месец и 145,5% спрямо същия месец на миналата година.

Данните показват, че след като през април и май износът на автомобили последователно надхвърли 900 000 броя месечно, през юни и юли той достигна ново равнище, като за два поредни месеца надхвърля 1 милион автомобила.

Нещо повече, делът на електромобилите в общия износ също за втори пореден месец надхвърля 50%.