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КМГ: Излезе първият печатен брой на китайското научно списание „Vita“

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Днес излезе първият печатен брой на серията списания „Vita", посветени на науките за живота. Тя включва основно списание и редица негови дъщерни издания и се разработва съвместно от университети и научноизследователски институции, участващи в „Отворения алианс за науките за живота".

„Отвореният алианс за науките за живота" бе създаден от 15 водещи университета и научноизследователски институции от континенталната част на Китай, Хонконг и Макао на 12 август 2025 г. В момента в него членуват 39 институции.

Сред основните направления в дейността на алианса са създаването на висококачествени научни и технологични списания, както и на международни платформи за отворен достъп до научни данни.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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