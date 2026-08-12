КМГ: „Еър Чайна“ открива нова линия Пекин–Букурещ–Загреб

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От 4 септември китайската авиокомпания „Еър Чайна" (Air China) ще открие нова международна пътническа линия Пекин–Букурещ–Загреб, по която ще се изпълняват по три двупосочни полета седмично – всеки понеделник, сряда и петък.

Откриването на новата линия ще разшири допълнително мрежата на „Еър Чайна" на авиационния пазар в Централна и Източна Европа и значително ще съкрати времето за пътуване между Китай и тази част на Стария континент.

Представител на „Еър Чайна" съобщи, че компанията продължава да оптимизира мрежата си на пазара между Китай и Европа и да увеличава капацитета си. В момента авиокомпанията обслужва 27 дестинации в Европа, като изпълнява близо 260 полета седмично.