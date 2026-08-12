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Путин: Ще задържаме европейски кораби като ответна мярка

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Владимир Путин. Снимка Архив

Руският президент Владимир Путин заплаши със задържане на европейски кораби като ответна мярка във връзка с плановете за задържане на плавателни съдове, част от т. нар. сенчест флот на Русия, предаде Франс прес.

"Ще бъдем принудени да действаме по същия начин", каза Путин, докато наблюдаваше военноморски учения в Далечния изток на Русия, съобщава БТА.

Той каза още, че Москва ще действа навсякъде, където прецени, че е необходимо.

„Виждаме, че властите на някои европейски държави, в нарушение на международното морско право, се опитват да ограничат движението на кораби, принадлежащи на нашите икономически оператори. Мирни кораби, искам да подчертая. А наскоро те стигнаха дотам, че конфискуваха нашите кораби и продадоха отнетото от нас имущество. Естествено, това не е нищо друго освен пиратство и грабеж, каза още руският президент. 

"Ако страните продължат да прилагат мерките, „ще бъдем принудени да отговорим със същото. Това не би било непременно в същите води, където се планират нападения над нашите кораби и плавателни съдове, а навсякъде, където самите ние го сметнем за необходимо и уместно. Навсякъде, включително в зоната на отговорност на Тихоокеанския флот", предупреди руският президент.

Командващият на Руския флот адмирал Виктор Лиина заяви, че от април насам е идентифицирал 26 британски търговски кораба в изключителната икономическа зона на Руската федерация и обяви: „Разполагаме с възможностите да инспектираме и задържаме кораби от неприятелски държави и техния „сенчест флот".

Британските кралски военноморски сили преди дни предупредиха за засилена руска активност около териториалните води на Обединеното кралство, след като през юли прекараха 21 дни в проследяване на руски кораби. Военноморските операции за наблюдение на руската активност са се увеличили с 25 процента през юли в сравнение с предходната година, като военни кораби са извършвали многократни преходи през Ламанш и Северно море. Крайбрежните патрулни кораби са патрулирали през целия юли, за да следят руските фрегати „Неустрашими" и „Адмирал Григорович", на които е възложено да ескортират танкери от т.нар. руски сенчест флот.

Русия използва своя „сенчест флот", съставен предимно от остарели кораби, за да заобикаля международните санкции, наложени върху износа ѝ на петрол след началото на войната в Украйна.

Владимир Путин. Снимка Архив

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