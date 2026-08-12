Поне двама души са убити при украински удари по Новоросийск, руснаците пък удариха Одеса и Запорожие

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Поне двама души са убити при украински удари по Новоросийск. Украйна е предприела снощи масирана атака с дронове срещу руското черноморско крайбрежие, като най-малко двама души, включително дете, са били убити при удари срещу пристанищния град Новоросийск, предадоха ДПА и Ройтерс, като се позоваха на местните власти.

Нанесени са щети по 21 жилищни сгради и четири предприятия в Новоросийск, съобщи в Телеграм губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев, предаде БТА.

При ударите срещу Новоросийск е било убито едно осемгодишно дете, а най-малко осем души са били ранени. Един човек е бил убит при нападение срещу Темрюкски район, добави Кондратиев.

Отломки от дрон са нанесли щети по жилищна сграда в Анапа, при което са пострадали двама души. В Геленджик са били повредени три жилища и ранени двама души, пише още губернаторът на Краснодарския край.

Руски и украински канали в Телеграм публикуваха информацията, че са били поразени военноморското и търговското пристанище в Новоросийск, както и петролният терминал на града. Системата на НАСА за проследяване на пожари ФИРМС (Fire Information for Resource Management System) също е отчела пожари на тези места.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че през последната нощ над страната са били прихванати 502 украински бойни дрона.

Съобщава се и за масирани удари срещу пристанищния град Севастопол на Кримския полуостров, който Русия анексира през 2014 г.

Михаил Развожаев - назначеният от Москва губернатор на пристанищния град, заяви, цитиран от Ройтерс, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали над 30 дрона и че има щети по няколко къщи. Няма данни за пострадали хора.

Същевременно снощи Русия е нанесла въздушни удари по южния украински град Запорожие, възникнал е пожар в магазин за строителни материали.

Ръководителят на областната военна администрация Иван Федоров заяви, че около 1200 потребители в Запорожие са останали без ток.

Атакувана бе и Одеса, където бяха нанесени щети по инфраструктурни обекти, написа в Телеграм ръководителят на градската военна администрация Сергей Лисак.

Напоследък Москва засили ударите си срещу хранителни, селскостопански и складови бази в Украйна в отговор на атаките на Киев срещу руски енергийни, пристанищни и логистични центрове, отбелязва Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Киев е предал на Вашингтон предложения за план за прекратяване на войната.

Украйна е спряла ударите по руското черноморско пристанище Новоросийск след искане на вицепрезидента на САЩ Джеймс Дейвид Ванс, отправено към Киев в края на миналия месец, съобщи по-рано днес изданието "Файненшъл таймс", като се позова на украински официални представители.

Според публикацията във Вашингтон е възникнало безпокойство, че Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании, като атакува нефтени танкери за превоз на суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан, захранващ терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (Caspian Pipeline Consortium) в руското пристанище, пише БТА.

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