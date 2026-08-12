Босна и Херцеговина търси международна помощ за гасене на голям горски пожар

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Босна и Херцеговина търси международна помощ за бушуващ голям горски пожар. Състояние на природно бедствие е обявено в района на град Кониц в централната част на Босна и Херцеговина, заради пожара, съобщи БТА по информация на босненската национална телевизия БХРТ. Властите са поискали международна помощ за гасене на пожара по въздух.

Пожарът гори от няколко дни и се разпространява в няколко посоки. Ситуацията е критична, съобщава Оперативният център на районната Гражданска защита.

Теренът, на който се е разразил огънят, е труднодостъпен, а температурите в района са високи, което затруднява усилията на пожарникарите. През нощта вятърът е насочил огъня към няколко изоставени къщи, които са изгорели.

Огнеборците се опитват да ограничат разпространението на пожара, но към този момент нямат ресурса напълно да го потушат.

Босненските власти са изпратили спешна молба за международна помощ, отбелязва босненското издание "Кликс". Поискани са противопожарни самолети "Канадеър" (Canadair) и допълнителни хеликоптери, за да се избегнат по-големи екологични и материални щети в района на Кониц.

В близката община Неум гори друг горски пожар, който е активен от събота, 8 август. Пожарът се разпространява на два фронта, като единият е стигнал до село Меджугорие заради вятъра и е опасно близо до обитаеми къщи. Другият фронт се е разпространил към труднодостъпен терен.

Големи пожари засегнаха и у нас хиляди декари гори и тревни площи. В гасенето им се включиха военни хеликоптери.

С десетки пожари се борят и в Гърция, където температурите достигат на места до 40 градуса.