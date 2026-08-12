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Атака срещу електрическа подстанция в Либия остави без ток част от страната. Атаката срещу подстанция „Южна Завия" е причинила пълното ѝ изключване и е прекъснала електрозахранването в обширни райони южно от либийския град Завия, съобщи държавната Обща електрическа компания на Либия, цитирана от Ройтерс.

Либийската електроенергийна компания посочи, че американската компания „Джи И" (GE) е преустановила цялата си работа в електроцентралата в Завия и е изтеглила техническите си екипи след последното нападение, докато условията за сигурност не се подобрят. Над 700 мегавата от общо 1300 мегавата производствени мощности на централата остават недостъпни, допълва БТА.

Атаката последва удари с дронове, натоварени с експлозиви, срещу резервоари за гориво в близкия петролен комплекс в Завия, където се намира най-голямата действаща рафинерия в Либия.

Подновеното насилие в стратегическия град Завия нарушава работата на петролната индустрия в страната членка на ОПЕК. Либийската Национална петролна корпорация предупреди, че може да обяви форсмажорни обстоятелства, ако атаките с дронове срещу енергийни обекти в града продължат, допълва Ройтерс.