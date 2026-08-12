В Колумбия продължават търсене на оцелели след земетресението

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В Колумбия продължава работата на спасителните екипи, които търсят оцелели под руините на сгради, рухнали при земетресението, предаде БТА по информация на Асошиейтед прес.

Разрушителният трус отпреди два дни тества способността на новия колумбийски президент Абелардо де ла Есприеля и на правителството му да реагират при извънредни ситуации.

Към вчерашния ден загиналите при земетресението, по думите на Де ла Есприеля, са били 181, а ранените - 2595. Държавният глава казал още, че най-малко 195 души продължават да са в неизвестност. Според обществени бази данни обаче хората в неизвестност са близо 4000.

Спасителни екипи продължили през нощта да разчистват руините в най-тежко засегнатите градове, сред които са Кали, Перейра и Манисалес.

Според службите за спешна помощ първите от 48 до 72 часа след бедствието са от ключово значение за намирането на оцелели.

По време на спасителните операции е имало и радостни моменти, като например спасяването на бебе от руините.

В много райони реакцията на службите е била затруднена от продължаващите кризи с бедността и гражданските конфликти в Колумбия, които в продължение на десетилетия принуждават хора да напускат домовете си.

Чужди страни и неправителствени организации продължават да изпращат помощ на Колумбия.

САЩ предложиха на Колумбия помощ в размер на 15 милиона долара, а президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че е готова да изпрати стотици спасители и здравни работници, както и хранителни запаси и оборудване.

Вчера следобед президентът на Салвадор Наиб Букеле заяви, че страната му ще изпрати през идните дни два самолета със сто тона хуманитарна помощ за Колумбия.

ЕС ще предостави 2 милиона евро помощ за районите в Колумбия, засегнати от труса.

Земетресението с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер, най-опустошителното в Колумбия през този век, се смята, че е довело до смъртта на най-малко 250 души. Трусът разтърси в понеделник рано сутринта основния район за производство на кафе в страната. Това е най-разрушителното земетресение в Колумбия от началото на века. Жилищни блокове, къщи, училища и здравни центрове са напукани, наклонени или напълно разрушени.