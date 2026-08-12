Нивото на река Рейн падна, спряха корабоплаването в критичен участък

Нивото на река Рейн в Германия се понижи до нови минимуми, което доведе до блокирането на товарни кораби, съобщи днес Федералната администрация за водните пътища и корабоплаването (WSV), предаде БТА по информация на Ройтерс.

Германските компании съобщават за все по-големи затруднения заради нивото на река Рейн, което достигна серия от рекордни минимуми.

Производители на химически продукти, компании за комунални услуги, стоманодобивни предприятия и търговци на селскостопански стоки предупредили за по-високи разходи, затруднения в транспорта и ограничаване на производството.

Федералната администрация за водните пътища и корабоплаването е съобщила, че дълбочината на корабоплавателния път в критичния участък край Кауб, близо до Кобленц в Югозападна Германия, е била 12 сантиметра днес - под предишното рекордно ниско ниво от 25 сантиметра, отчетено през 2018 г.

Повечето плавателни съдове не могат да преминават нито на север, нито на юг през Кауб, така че речният транспорт в двете посоки на практика спира там, заявил търговец на суровини пред Ройтерс.

По думите му някои кораби се връщали на север, за да намерят нови товари, а други са блокирани южно от Кауб.

Товарите трябвало да се разпределят между няколко кораба, за да се предотврати засядането им в плитките води, а корабоплаването по северните участъци на реката продължава, като корабите често са натоварени с едва до 20 на сто от товарния си капацитет, според търговци.

Операторът на речни превози и логистика „РейнКарго" съобщил, че организира допълнителен железопътен транспорт на суровини за стоманодобивното предприятие „Хютенверке Круп Манесман" в Дуисбург, което е част от групата „Залцгитер" (Salzgitter).

„При нормални обстоятелства „Ха Ге Ка Драй Шипинг транспортира около 24 000 метрични тона въглища и руда дневно от Ротердам до Дуисбург", съобщи Ха Ге Ка „Заради настоящото ниско ниво на реката обаче по вътрешните водни пътища в момента могат да бъдат превозвани само около 14 500 тона дневно", се добавя в съобщението.

Свързаната с Ха Ге Ка компания „РейнКарго" първоначално ще организира три двупосочни товарни влакови курса седмично между Ротердам и Дуисбург в Западна Германия до края на септември, като всеки влак ще превозва около 2000 тона въглища за стоманодобивното предприятие.

И нивото на река Дунав спада драстично и създава проблеми при корабоплаването. От 1 до 5 см спадна нивото на Дунав за последните 24 часа. С нови 2 см се е понижило нивото при Русе, така то вече е минус 116 см под условната нула.

От агенцията предупреждават, че остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

По информация на дирекция „Речен надзор" през последното денонощие плавателният съд, който беше заседнал във фарватера на новообразувана пясъчна коса в района на Лом е изтеглен с помощта на маневрен кораб. Вчера в района на село Гомотарци, извън фарватера, е заседнал друг плавателен съд, който не пречи на корабоплаването.