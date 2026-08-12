Нови европейски правила за автомобилния сектор улесняват рециклирането на коли

Регламентът за излезлите от употреба превозни средства влиза в сила утре, 13 август. С него се променят правилата, които уреждат проектирането, производството, събирането и третирането на моторни превозни средства. Това съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Всяка година между 10 и 12 милиона превозни средства в Европа достигат края на жизнения си цикъл и се третират като отпадъци. Същевременно те са важен източник на ценни суровини. Ето защо, ако не се управляват правилно, те могат да причинят екологични проблеми и европейската икономика губи милиони тонове материали. Чрез насърчаване на възстановяването, повторната употреба и рециклирането на стомана, алуминий, мед или пластмаси новият европейски закон ще повиши сигурността на ресурсите, ще намали зависимостта от вносни първични суровини, ще подкрепи промишлеността и ще намали отпадъците.

Променената регулаторна среда ще създаде нови бизнес възможности за цялата верига на доставки, ще насърчи по-доброто сътрудничество между производителите, лицата, извършващи разкомплектоване и рециклиране, и ще намали отпадъците и въздействието върху околната среда. Един от ефектите ще бъде увеличаването наличността на резервни части за автомобили втора употреба. Друго от изискванията гласи, че само технически изправни автомобили ще могат да бъдат изнасяни извън ЕС.