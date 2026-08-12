Зеленски: Нанесохме щети на база на руския Черноморски флот

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Украинските въоръжени сили извършиха с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери уникална нощна операция срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски в профила си във фейсбук.

Разработени от Украйна дронове атакуват отново кораби в Черно море, включително бойни кораби и петролни танкери. Безпилотният флот на Украйна успя да ограничи движенията на руския Черноморски флот, който някога имаше господстваща роля в Черно море.

Путин планира "допълнителна бърза мобилизация на няколкостотин хиляди руснаци до края на годината", заяви снощи Зеленски в социалните мрежи, като се позова на информация на украинските разузнавателни служби.

Украинските военни "осъществиха уникална операция срещу морската база в Новоросийск - последния голям бастион на руския флот в Черно море, на 300 км от първата линия", каза днес Зеленски в социалните мрежи.

При атаката са поразени системи за противовъздушна отбрана и пристанищна инфраструктура в град Новоросийск, който се намира в руския Краснодарски край.

По-рано днес бе съобщено,, че Украйна е спряла ударите по руското черноморско пристанище Новоросийск след искане на вицепрезидента на САЩ Джеймс Дейвид Ванс, отправено към Киев в края на миналия месец, по информация на изданието "Файненшъл таймс".

Според публикацията във Вашингтон е възникнало безпокойство, че Киев дестабилизира още повече петролните пазари и нанася щети на американските компании, като атакува нефтени танкери за превоз на суров петрол, идващ по петролопровод от Казахстан, захранващ терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (Caspian Pipeline Consortium) в руското пристанище, пише БТА.

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