Международната морска организация притеснена заради честите атаки срещу кораби

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Агенцията на ООН за корабоплаването призова собствениците и операторите на кораби да извършат "внимателна оценка на рисковете", за да гарантират безопасността на моряците, предаде БТА по информация на Франс прес. Това става след приписваното на подкрепяните от Иран хуси нападение край бреговете на Йемен днес, при което бяха убити най-малко шестима души.

"Повтарям призива си към корабособствениците и операторите на кораби да оценят внимателно рисковете, преди да преминават през този и други региони", каза генералният секретар на Международната морска организация (ММО) Арсенио Домингес.

"Моряците заслужават да бъдат защитени и да могат да извършват работата си в пълна безопасност и сигурност", добави той.

Йеменските бунтовници хуси засилиха атаките си, след като миналия месец обявиха блокада на саудитския флот в Червено море, на фона на възобновяването на военните действия в региона.

"Тези повтарящи се атаки срещу корабоплаването само засилват напрежението и заплашват световните вериги за доставки, от които всички зависят", предупреди Домингес.

Червено море, и по-конкретно преминаването през пролива Баб ел Мандеб, разположен между южната част на Йемен и Джибути, се превърна в още по-важен навигационен коридор, след като Ормузкият проток, от другата страна на Арабския полуостров, беше блокиран от Иран.

Саудитска Арабия използва този морски път, за да пренасочи голяма част от износа си на петрол за Азия, който е блокиран в Ормузкия проток.

Единствената възможна алтернатива на този маршрут е да се заобиколи Африка, което означава значително по-дълго пътуване и много по-високи разходи, отбелязва АФП.

Вицепремиерът и външен министър на Пакистан Исхак Дар остро осъди нападението на хусите срещу товарен кораб в Червено море, при което трима пакистански граждани бяха убити, а един - ранен, предаде пакистанската новинарска агенция АПП.

„С дълбока загриженост научих за злощастния инцидент, включващ нападение срещу товарен кораб в Червено море", написа Дар в Екс, изразявайки искрените си съболезнования на опечалените семейства.

Той каза, че подобни нападения застрашават невинни животи, представляват нарушение на международното право и сериозна заплаха за свободата на корабоплаване, морската сигурност и безопасността на търговското корабоплаване в Червено море.

Министърът посочи, че правителството на Пакистан е във връзка със съответните саудитски власти и международно признатото правителство на Йемен, за да установи допълнителни подробности по случая и обстоятелствата около него.