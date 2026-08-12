Ердоган: Споразумението между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан не е насочено срещу никоя държава

"Споразумението за съвместна отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан не е насочено срещу никоя държава." Това е казал турският президент Реджеп Ердоган, съобщава вестник „Джумхуриет".

Турският държавен глава коментирал темата в писмено интервю, отговаряйки на въпроси на базирания в Лондон саудитски вестник "Аш Шарк ал Аусат", уточнява БТА.

Тристранното споразумение бе сключено на 7 август в Мека от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанския премиер Шехбаз Шариф. Според идентични изявления на трите държави всяка въоръжена атака срещу една от тях ще се смята за нападение срещу всички, като пактът цели укрепване на общите интереси в сферата на сигурността, предадоха Франс прес и ДПА. Британският вестник "Таймс" нарече споразумението "сунитско мюсюлманско НАТО".

В интервюто за вестник "Аш Шарк ал Аусат" турският президент коментирал редица актуални теми - от подписаното миналата седмица споразумение за отбрана между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан до напрежението в Ормузкия проток, отношенията с Рияд и развитията в Ливан и Сирия.

Ердоган определил отношенията със Саудитска Арабия като "стратегически" и подчертал необходимостта от прекратяване на напрежението в Ормузкия проток, спиране на израелските атаки срещу Ливан и осигуряване на трайна стабилност в Сирия, пише "Джумхуриет".

Според турския президент би било грешка, ако споразумението за съвместна отбрана, подписано в Мека, се разглежда като резултат от напрежението между САЩ и Иран. Той посочил, че документът е плод на дългогодишни преговори между страните от региона, като основната му цел е укрепването на съвместната сигурност и възпиращия потенциал.

Ердоган отбелязал, че споразумението се основава на член 51 от Устава на ООН, регламентиращ правото на легитимна самоотбрана, и добавя, че създаденият механизъм е отворен и за други „братски държави". По думите му „заплаха срещу сигурността на една от страните по договора ще се счита като заплаха за сигурността и на останалите", и изтъква, че „това не бива да се разглежда единствено в неговия военен аспект".

Подчертал, че държавите от Близкия изток трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност и стабилност и "регионалните проблеми трябва да се решават с общата воля на страните от региона, а не чрез натрапени отвън формули".

Турският президент изтъкнал, че Анкара не подкрепя създаването на "изключващи блокове", като допълва, че Турция „се застъпва за механизъм за регионално сътрудничество, основан на суверенитета, териториалната цялост, взаимното доверие и съвместните интереси".

Обръщайки внимание на стратегическото значение на Ормузкия проток за глобалното енергийно снабдяване и международната търговия, Ердоган посочил, че последиците от напрежението в района не се ограничават само до Близкия изток. Според него „очакването на Анкара е съществуващата ескалация да приключи възможно най-скоро и протокът да продължи да служи на международната търговия по сигурен, стабилен и непрекъснат начин".

Ердоган определил двустранните отношения със Саудитска Арабия като „стратегически". Коментирайки събитията в Ливан, подчертал необходимостта от защита на суверенитета, политическото единство и териториалната цялост на страната. Той заявил, че нападенията на Израел срещу Ливан трябва „веднага да спрат" и подчертава категоричната си позиция „срещу превръщането на Ливан в арена на чуждестранни намеси и борби за регионално надмощие", цитира думите му в. „Джумхуриет".

Ердоган определил промените в Сирия като „исторически обрат". Потвърдил подкрепата на Турция за териториалната цялост, политическото единство и суверенитета на Сирия, той изразява очакване „новият период да отвори пътя към траен мир, стабилност и възстановяване".

Турският лидер е категоричен, че Анкара няма да позволи на никоя организация или структура, представляваща заплаха за националната сигурност на Турция, да съществува в Северна Сирия или в друга част на страната, и добавя, че Турция ще продължи да работи с регионални и международни партньори за възстановяването на Сирия.

В понеделник Иранското външно министерство заяви, че отбранителният пакт, подписан миналата седмица между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, отразява „промяна във възприятието" на страните от региона по отношение на Съединените щати. „Страните от региона осъзнаха, че сигурността не е стока, която може да бъде купена от фалшиви посредници", казал Багаи, визирайки Съединените щати, които са съюзник на трите държави, подписали Съвместното отбранително споразумение от Мека.

Той заявил, че Иран не вижда причина за безпокойство, че пактът между Пакистан, Турция и Саудитска Арабия е насочен срещу Техеран, а по-скоро го разглежда като отражение на промяна в подхода на регионалните държави към сигурността – към по-голямо разчитане на собствените им способности, а не на външни сили, пише turkiyetoday.