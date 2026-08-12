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"Вашингтон пост": Администрацията на Тръмп планира най-малко 900 млн. долара за ремонти в Белия дом

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Белия дом Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да изразходва най-малко 900 милиона долара за строителни дейности на територията на Белия дом, предаде Ройтерс, позовавайки се на в. "Вашингтон пост".

Вместо да си осигури средства директно от Конгреса на САЩ, администрацията е събрала сумата от служби и частни дарители и я е превела в сметка, в която се съхраняват няколко милиона долара за рутинна поддръжка на Белия дом, се посочва в документите, разгледани от в. "Вашингтон пост", съобщава БТА.

Поверителни договори и свързани с тях документи за планиране сочат, че администрацията има намерение да използва средствата от тази сметка за "проекти за модернизация" на Белия дом.

Агенция Ройтерс не успя да провери тази информация чрез независим източник. 

Белият дом не е отговорил веднага на запитване за коментар.

По информации от медии трябвало е да се изгради нова бална зала за стотици гости, но Апелативният съд на окръг Колумбия е спрял проекта за строителството.

Белия дом

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