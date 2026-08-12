Младежите в Хърватия живеят най-дълго с родителите си в сравнение с другите от ЕС

Младежите в Хърватия напускат най-късно дома на родителите си в сравнение със своите връстници в останалите държави в Европейския съюз. Това показва проучване на хърватската Държавна статистическа служба по повод Международния ден на младежта, предаде БТА. Хърватските младежи се изнасят от родния дом средно на 31,5 години, а 89,1 процента от хърватите на възраст между 16 и 29 години все още живеят с родителите си, се посочва в доклада, цитиран от регионалната телевизия Ен 1.

Подобно на хърватските младежи, гърците и словаците също се изнасят късно от дома на родителите си. Средната възраст, на която те заживявят самостоятелно, е 30,9 години. По този показател на следващите места се нареждат Испания и Италия, където средната възраст за начало на самостоятелен живот е 30,2 години.

Според преброяването на домакинствата в Хърватия от 2021 г. лицата на възраст от 15 до 29 години са представлявали 15,8 процента от броя на общото население, докато две десетилетия по-рано дози дял е бил 20,3 процента.

От хърватската статистическа служба отбелязват, че младежите в Хърватия, както и връстниците им в ЕС и останалата част на света, порастват и живеят във време, което предлага различни предизвикателства, а една от първите стъпки към самостоятелния живот на младите е намирането на работа, а не изнасянето от родния дом.

"Данните показват, че от 2015 до 2025 г. процентът на заетите на възраст между 15 и 29 години е нараснал както в ЕС, така и в Хърватия конкретно. На равнище ЕС се е повишил от 44,7 на сто през 2015 г. до 49 на сто през 2025 г. Още по-ясно се вижда промяната в Хърватия, където заетостта сред хората в тази възрастова група е нараснала от 35,5 на 43,6 процента", се посочва в доклада.

Допълва се, че паралелно степента на незаетост във възрастовата група 15-29 години е спаднала, като от 17,6 процента през 2015 г. в ЕС тя се е понижила до 11,7 процента. В Хърватия степента на незаетост във възрастовата група 15-29 години е спаднала от 29,8 на сто през 2015 г. на 12,7 на сто през 2025 г.

Емиграцията при младите хора също е сериозен проблем в Хърватия, като 30 процента от общия брой емигрирали хървати през 2025 г. са лица на възраст между 15 и 29 години.